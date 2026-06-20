Na kraljevski etapi dirke po Sloveniji zmagal zvezdnik Lipowitz, na stopničkah tudi slovenski up

Ciljno črto v Kranjski Gori je Nemec Florian Lipowitz po skupno 3800 višinskih metrih in izjemni predstavi njegove ekipe Red Bull na Vršič prečkal skupaj z Giuliem Pellizzarijem, tretje mesto je pripadlo Jakobu Omrzelu, ki je veliko pridobil na spustu in zaostal 1:26 minute. V skupnem seštevku ima Lipowitz štiri sekunde naskoka pred Pellizzarijem in 1:32 minute pred Omrzelom, ki je oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Od začetka beg

V etapi je od samega začetka bežalo nekaj kolesarjev, največ osem, po klancih na Dražgoše (4,1 km/7,8 %) in kasneje Predel (2,4 km/7,7 %) pa je bilo jasno, da bo ekipa Red Bulla na Vršiču (12,6 km/7,7 %) vse postavila na svoje mesto. Tudi Jan Tratnik je v dresu avstrijsko-nemške zasedbe opravil nekaj dela na najtežjem klancu dirke, le redki pa so lahko v zadnjih osmih kilometrih vzpona v peklenski vročini držali ritem. Natanko 7,5 kilometrov pred vrhom je v ospredju ostala le trojica ekipe Red Bulla in Omrzel, a tudi mladi Slovenec je nato popustil, ko je Pellizzari dodatno navil ritem in ujel še zadnja preostala ubežnika.

Lipowitz je po opravljenem delu Pellizzarija nato sam krenil v zadnja 3,7 km vzpona in si na vrhu Vršiča privozil 30 sekund naskoka pred Pellizzarijem in 1:45 minute pred Omrzelom, ki se je otresel vseh svojih tekmecev. Na spustu se je najslabše od vodilne trojice peljal prav Lipowitz, ki ga je Pellizzari ujel, Omrzel pa je nadoknadil okoli 40 sekund, na ravnini do cilja pa proti dvojcu Red Bulla znova izgubil okoli 20 sekund. V nedeljo bo še moč pridobiti sekunde v boju za visoke uvrstitve na razgibani etapi od Litije do Novega mesta (169,4 km) z zdaj že tradicionalnim prečkanjem Trške gore (1,7 km/10,5 %) slabih 10 km pred ciljem.