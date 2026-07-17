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SP V NOGOMETU

Na krilih glasnega občinstva Argentina spet v finalu

Argentina je zablestela v zadnjih minutah vročega polfinala SP, Anglija pa odpovedala.
Odločilen gol za uvrstitev v finale je takole zabil Lautaro Martinez, argentinski zvezdnik milanskega Interja. FOTO: Lee Smith/Reuters

Odločilen gol za uvrstitev v finale je takole zabil Lautaro Martinez, argentinski zvezdnik milanskega Interja. FOTO: Lee Smith/Reuters

Udarni as angleške vrste Harry Kane, sicer napadalec Bayerna iz Münchna, je vnovič ostal brez reprezentančne lovorike. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Udarni as angleške vrste Harry Kane, sicer napadalec Bayerna iz Münchna, je vnovič ostal brez reprezentančne lovorike. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Privrženci argentinske reprezentance so si po vsem svetu dali duška. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Privrženci argentinske reprezentance so si po vsem svetu dali duška. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Odločilen gol za uvrstitev v finale je takole zabil Lautaro Martinez, argentinski zvezdnik milanskega Interja. FOTO: Lee Smith/Reuters
Udarni as angleške vrste Harry Kane, sicer napadalec Bayerna iz Münchna, je vnovič ostal brez reprezentančne lovorike. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Privrženci argentinske reprezentance so si po vsem svetu dali duška. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters
Matic Rupnik
 17. 7. 2026 | 05:13
4:31
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Argentina je po veliki vrnitvi v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva premagala Anglijo in se še drugič zaporedoma uvrstila v finale. V Atlanti so še do 85. minute zaostajali z 0:1, po rednem delu pa je bil rezultat 2:1. Medtem ko v argentinskem taboru slavijo značaj moštva in taktične poteze selektorja Lionela Scalonija, se v Angliji že vrstijo vprašanja o odločitvah Thomasa Tuchla v zaključku tekme. Argentina je še enkrat več dokazala, zakaj je svetovna prvakinja. Dosegla je že 13. zaporedno zmago na svetovnih prvenstvih, na vseh teh tekmah pa je dosegla najmanj dva gola. Tako kot v osmini finala proti Egiptu je tudi tokrat pripravila preobrat. »Brez besed sem. Ekipa me iz tekme v tekmo bolj preseneča. Razveselili smo našo državo in navijače. Naša ekipa preprosto ne pozna poraza in neverjetno je, kaj nam je uspelo. Argentinski dres si zasluži, da v njem daš vse od sebe. Borili smo se do konca in bili za to nagrajeni,« je po tekmi dejal omenjeni strateg sinje modrih. Posebej se je zahvalil navijačem, ki so v Atlanti pripravili skoraj domače vzdušje.

7 uvrstitev v finale svetovnega prvenstva je zbrala argentinska nogometna reprezentanca. V dosedanjih šestih nastopih je trikrat zmagala in trikrat izgubila.

Argentinski selektor je poudaril, da njegova reprezentanca uspeva predvsem zaradi drugačnega načina razmišljanja. »Nogomet ni samo taktika ali strategija. Vse, kar se je zgodilo na tekmi, je bistvo nogometa. Moji igralci igrajo, kot da so stari sedem ali osem let. Ne razmišljajo, kaj se bo zgodilo, če zgrešijo, ampak samo o tem, kako igrati nogomet,« je slikovito opisal Scaloni, ki je veliko pohval dobil tudi zaradi dobrih menjav. Rezervisti so močno dvignili ritem igre, nenazadnje je zmagoviti zadetek dosegel rezervist, sicer pa kapetan milanskega Interja Lautaro Martínez. Glavna zvezda tekme je bil vnovič argentinski kapetan Lionel Messi, ki sicer ni prispeval svojega 22. zadetka na mundialih, je pa podal za oba svojih soigralcev. V nedeljo bo igral že v svojem tretjem finalu na svetovnih prvenstvih, to pa je pred njim uspelo le še Brazilcu Cafuju.

Grešni kozel Thomas Tuchel

Angleški mediji so po bolečem porazu grešnega kozla našli v trenerju Thomasu Tuchlu. Ocenjujejo, da se je njegova reprezentanca po vodstvu preveč pomaknila v obrambo in tekmecem prepustila pobudo. »Ničesar ne obžalujem. Bili smo zelo blizu zmage in menim, da smo si zaslužili finale. Odigrali smo eno najboljših tekem na prvenstvu. Trener je vedno prvi odgovoren za poraz. Postali smo preveč pasivni, dovolili smo jim preveč priložnosti in nismo več uspeli prevzeti nadzora nad žogo,« pravi Nemec, ki bi lahko postal prvi tuji trener reprezentance v finalu svetovnega prvenstva. To mu sedaj ne bo uspelo, hkrati pa ni jasna njegova usoda na klopi angleške reprezentance. Pogodbo ima podpisano vse do evropskega prvenstva čez dve leti, ki bo prav v Veliki Britaniji in na Irskem.

33 tekem je na svetovnih prvenstvih odigral Lionel Messi, največ v zgodovini.

Po tekmi je bil razočaran tudi kapetan reprezentance treh levov Harry Kane. »Večji del tekme smo igrali dobro. Ko smo povedli, smo želeli rezultat zadržati. Nismo bili dovolj zbrani. Boli predvsem zato, ker smo dali prav vse od sebe,« pravi. Med zadetkom Anthonyja Gordona v 55. in izenačenjem Enza Fernándeza v 85. minuti so imeli Angleži žogo v svoji lasti le dvanajst odstotkov igralnega časa! Argentinska reprezentanca, v njeni domovini je bilo že po polfinalni tekmi na ulicah zelo veselo, bo v nedeljo ob 21. uri v New Yorku na štadionu MetLife v East Rutherfordu lovila še drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Doslej je to uspelo le Italiji v letih 1934 in 1938 ter Braziliji v letih 1958 in 1962. Za tretje mesto se bosta v soboto ob 23. uri v Miamiju pomerili Anglija in Francija.

Privrženci argentinske reprezentance so si po vsem svetu dali duška. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters
Privrženci argentinske reprezentance so si po vsem svetu dali duška. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Udarni as angleške vrste Harry Kane, sicer napadalec Bayerna iz Münchna, je vnovič ostal brez reprezentančne lovorike. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Udarni as angleške vrste Harry Kane, sicer napadalec Bayerna iz Münchna, je vnovič ostal brez reprezentančne lovorike. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

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