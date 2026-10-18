Na ljubljanskem maratonu padla rekorda, podrla sta ga Kenijec in Etiopijka (FOTO)

Kenijec Enock Onchari (2:04:55) in Etiopijka Haftamnesh Tesfay Haylu (2:19:17) sta zmagala z rekordoma proge na 42 km na 30. NLB ljubljanskem maratonu. Anže Roblek je presenetljivo osvojil slovenski naslov, skupno je bil šesti (2:22:53). Saša Pisk je bila na sedmem mestu za državni naslov najboljša Slovenka (2:49:39).

Rekorda proge sta imela doslej Etiopijca Sisayja Kasayeja Lemme, ki je leta 2018 zmagal s 2:04:58, in Kenijka Joyce Tele Chepkemoi pa pred dvema letoma z 2:20:17. Slovenski rekord proge je leta 2025 postavil Primož Kobe (2:17:03). Novomeščan je bil tokrat na zadnji tekmi v svoji poklicni karieri osmi (2:25:38) in drugi v državnem prvenstvu.

Etiopijka Haftamnesh Tesfay Haylu (v sredini) FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel