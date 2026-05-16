Na Maratonu treh src je po 20 letih padel nov rekord (FOTO)

V Radencih, Pomurju in sosednji Avstriji je danes potekala najbolj srčna športno rekreativna prireditev na sončni strani Alp in tudi širše - 44. Maraton treh src je tudi letos. Slednji je v Radence in regijo privabil tisoče tekačev, pohodnikov ter navijačev iz Slovenije in tujine ter znova dokazal, zakaj velja za eno najbolj srčnih in prepoznavnih športno-rekreativnih prireditev v regiji. Letošnji maraton pa bo v zgodovino zapisan predvsem po izjemnem športnem dosežku – po dvajsetih letih je padel rekord maratonske proge na 42 kilometrov. Za prijetno presenečenje sta poskrbela Derrick Chege Njoroge in Chelangat Sang. Rekord proge, ki ga je leta 2006 s časom 2:15:26 postavil kenijski tekač David Biwott, je letos vendarle dobil naslednika. Organizatorji so si ob 44. izvedbi namreč zadali jasen cilj – ustvariti pogoje za nov mejnik – in ta je bil dosežen z vrhunsko mednarodno konkurenco. V Radence so letos povabili 12 elitnih tekačev, med njimi tudi Kenijca Derricka Chegeja Njorogeja, ki je s svojim vrhunskim rezultatom in močno tekaško ekipo poskrbel za zgodovinski trenutek maratona.

Derrick Chege Njoroge FOTO: O. B.

Chelangat Sang FOTO: O. B.

»Zelo sem vesel, da sem izboljšal rekord, kar je bil tudi moj cilj. Vreme je bilo zelo lepo za tek, proga je ravna in tudi organizatorji so vse skupaj zelo dobro pripravili,« je po zmagi povedal Njoroge, ki je slavil tudi na letošnjem maratonu v Krakovu. Njoroge je še enega Kenijca, Edwarda Kimetta ugnal za dobrih osem minut, ta je v cilj namreč prišel s časom 02:22:15. Gledalce in obiskovalce Maratona treh src pa je navdušil predvsem tretjeuvrščeni Aljoša Vrbetič (Zavod Mitikas), ki je za Kimettom zaostal le slabi dve minuti (02:23:55). V ženski konkurenci je na 42 kilometrov dolgi trasi zmago odnesla Kenijka Chelangat Sang, s časom 02:34:17. Drugo mesto je osvojila še ena Kenijka, Irine Jeruto (02:44:26), tretje pa Slovenka Ela Jenčič (3:00:03).

Nova državna prvaka in rekordno število tekačev

Slovenski ljubitelji atletike so z zanimanjem spremljali tudi razplet na 21 kilometrov. Primož Kobe, ki je 20. aprila tekel na Bostonskem maratonu, je upal, da bo lahko držal korak z Jakobom Medvedom, vendar ni šlo po željah in je zaostal za skoraj dve minuti. Jakom Medved je ubranil naslov s časom 1:05:46. Med ženskami je državna prvakinja na 21 km postala Dora Suljanović s časom 1:19:11. V absolutni konkurenci sta zmagala Kenijec Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo s časom 1:05:29 in pri ženskah njegova rojakinja Caren Chepkemoi Chepkwony s časom 1:15:58. Na 10 kilometrov je s časom 39:05 zanesljivo zmagala gorska tekačica Nuša Mali. Pri moških je bil najhitrejši Madžar Benedek Kaposi (32:26), drugi je bil Vito Kunstek (34:05) in tretji gorski tekač in turni smučar Luka Kovačič (34:22).

Letošnja prireditev je zaznamovala tudi odlična udeležba, dogodka se je namreč udeležilo več kot 7.100 tekačev in pohodnikov. Med številnimi udeleženci so bili tudi letos številni zanimivi obrazi, posebno doživetje za obiskovalce je bilo tudi druženje z ekipo slovenskih smučarskih skakalcev, saj so Anže Lanišek, Domen Prevc, Nika Vodan in Taja Bodlaj zmagovalcem podelili medalje, obiskovalcem pa namenili avtograme in skupne fotografije. Maraton treh src je ponovno dokazal, da ni zgolj športni dogodek, temveč praznik gibanja, povezovanja, solidarnosti in medgeneracijskega druženja. Odlično vzdušje je vladalo ob celotni progi, kjer so tekače od Gederovcev in Sodišincev do avstrijskega Bad Radkersburga spremljali glasbeni nastopi, navijaške skupine in številni obiskovalci, medtem ko je na glavnem trgu v Radencih za glasen ritem in navijanje skrbela skupina Die Merins.

Kazimira Lužnik FOTO: O.B.

Posebno mesto maratona ostaja tudi družbena odgovornost. V popoldanskem času je tako bil tretji Dobrodelni tek Gorazda Giderja – »Tečem, da pomagam«, ki ga je organiziral Lions klub Gornja Radgona. S simboličnim 250-metrskim tekom so zbirali sredstva, ki jih bodo namenili za Društvo slepih in slabovidnih Pomurje ter pomoč ranljivim družinam v občini Radenci in širši okolici. Maraton treh src že vrsto let opravičuje tudi naziv »ZERO WASTE«. Organizatorji v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja in mladimi prostovoljci »Zelene straže« iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer dosledno sledijo cilju zmanjševanja odpadkov in ločenega zbiranja. Lani so ločeno zbrali kar 98,4 odstotka vseh odpadkov, letos pa so trajnostne zaveze še dodatno okrepili, saj so na celotnem prizorišču in ob progi so uporabljali povratne kozarce po kavcijskem sistemu, obstoječe koše pa zaprli s trajnostnimi prevlekami iz odpadnega tekstila. Vsi koši so bili opremljeni z usmerjevalniki do ekoloških otokov iz odpadnega kartona.

Srce Maratona treh src ostajajo ljudje

Za izvedbo Maratona treh src je letos skrbelo več kot 1.100 ljudi iz dveh držav, med njimi več kot 500 prostovoljcev, 350 gasilcev, dijaki Srednje gostinske šole Radenci in Gimnazije Ljutomer ter številni člani društev in organizacij. Že tri desetletja pomemben del dogodka predstavlja tudi zdravstvena ekipa Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki je letos zagotavljala zdravstveno varnost s sedmimi zdravniki, 18 zdravstveniki in fizioterapevti ter šestimi reševalnimi vozili...

Rezultati maratona v Radencih:

Moški, 42 km: 1. Derrick Chege Njoroge (Ken) 2;14:04 (rekord proge), 2. Edward Kimetto (Ken) 2;22:15, 3. Tadej Grilc (Slo) 2;35:39, 4. Martin Jojic (Slo) 2;43:20, 5. Matevž Šilar (Slo) 2;43:42; polmaraton (21 km):1. Hillary Kiptum Kimaiyo (Ken) 1;05:29, 2. Jakob Medved (Slo) 1;05:46, 3. Kennedy Kipkemoi Rono (Ken) 1;05:52, 4. Primož Kobe (Slo) 1;07:42, 5. Jošt Žnidaršič (Slo) 1;09:29. Ženske, 42 km: 1. Chelangat Sang (Ken) 2;34:17 (rekord proge), 2. Irine Jeruto (Ken) 2;44:26, 3. Sara Masnik (Slo) 3;08:01; polmaraton (21 km): 1. Caren Chepkemoi Chepkwony (Ken) 1;15:58, 2. Perez Jerubet (Ken) 1;16:03, 3. Loise Wambui Kiarie (Ken) 1;17:20, 4. Dora Suljanović (Slo) 1;19:11, 5. Saša Pisk (Slo) 1;21:17, 7. Nina Težak (Slo) 1;22:46.