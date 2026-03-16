Na obzorju dramatičen boj: Maribor in Olimpija ostajata v igri za evropska mesta

Najtrofejnejša slovenska nogometna kluba sta uspešno spravila pod streho izziv zadnjega konca tedna. Maribor po visoki zmagi nad Muro ohranja korak s Celjani, Olimpija s tremi točkami iz Domžal sledi Kopru. Boj za tri mesta, ki vodijo v Uefina tekmovanja, bi bil lahko do konca sezone eden najbolj napetih in izenačenih doslej.

Olimpija je prišla v Domžalah do zmage, s katero ostaja v boju za vodilna mesta. Čeprav je prejela naiven gol že v 26. sekundi, je po zasuku premagala Radomlje. Domači so resda prešli v vodstvo, ko je po podaji vratarja Sama Pridigarja ob neodločni obrambni liniji Ljubljančanov sam pred Matevža Vidovška prišel Jaša Martinčič in – potem ko ga je uspešno vrgel na finto – zadel za vodstvo z 1:0.

Težko je zmagovati

Olimpija v prvem polčasu ni bila prepričljiva, prelomni trenutek se je zgodil v 41. minuti, ko je Ognjen Gnjatić storil prekršek nad Dinom Kojićem in prejel rdeči karton. Ljubljančani so številčno prednost izkoristili. Najprej je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zabil gol Dimitar Mitrovski, deset minut pred koncem – po napaki obrambe Radomelj – še Antonio Marin. »V sodobnem nogometu je težko zmagovati, Radomljani so bili dobro pripravljeni, videlo se je, kako želijo do pozitivnega rezultata. Rdeči karton je bil zaslužen. Marin? Vesel sem zanj, bali smo se, da je njegova poškodba še hujša in bo ob celotno sezono. Priigrali smo si dovolj priložnosti za gol, četudi smo zabili odločilnega šele ob koncu tekme. Radomljani so pozimi prodali več zanje pomembnih igralcev, zato sem po trenerju čestital za opravljeno,« je povedal ljubljanski trener Federico Bessone.

»Fantje so naredili, kar smo načrtovali. Po izključitvi nam je koncept padel v vodo. Pogled na lestvico in pokal? Želim le, da fantje rastejo iz tedna v teden. Zanima nas Mura, ne razmišljamo o tem, ali je pokal do konca sezone za nas pomembnejši od lige,« pa je dodal trener Radomljanov Jugoslav Trenčovski.

Maribor je po dveh remijih vpisal zmago in zanesljivo premagal prav Muro s 3:0. Čeprav z igro ni navdušil, je bil učinkovitejši kot na prejšnjih tekmah. Vprašanje zmagovalca so Mariborčani rešili že v prvem polčasu, ko so med 21. in 30. minuto dosegli tri gole. Mrežo gostov so zatresli Čedomir Bumbić, ki je dosegel svoj prvi gol v vijoličastem dresu, Jan Repas in Sheyi Ojo.

Najboljši nogomet v ligi

»Po dvoboju z Olimpijo sem dejal, da moramo osvojiti šest točk na naslednjih dveh tekmah. Prvi korak smo naredili, želimo še drugega, da gremo zadovoljni na reprezentančni premor,« je po zmagi pod Kalvarijo zatrdil mariborski trener Feđa Dudić in dodal: »Če bi me kdo vprašal 31. januarja, bi dejal, da imamo pet odstotkov možnosti za naslov prvaka. Zdaj smo zaostanek zmanjšali na štiri točke in imamo tekmo manj, zato bolijo nekatere izgubljene točke.«

Dudić je prepričan, da gre Mariboru vse bolje: »Menim, da igramo najboljši nogomet v ligi, smo učinkoviti in kot ekipa vedno pokažemo nekaj novega. Če so bile prej možnosti pet odstotkov, so zdaj pet- ali šestkrat večje, zato se veselim naslednjih izzivov.«