Na prihajajočem grand slamu še posebej visok nagradni sklad

Napočil je čas sklepnega turnirja v sezoni za teniški grand slam. Po spektaklih sredi zime v Melbournu, pomladi v Parizu ter ob začetku poletja v Londonu je zdaj pred vrati tradicionalna zgodba svetovne teniške karavane v New Yorku. Vsaka od postaj ponuja svojo posebnost, rdeča nit odprtega prvenstva ZDA pa pripada najvišjemu nagradnemu skladu med vsemi turnirji za grand slam. Letos bo kar za 20 odstotkov višji kot pred enim letom.

Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN

Zgodba o izjemnih investicijah in zaslužkih je v teniškem svetu že dolgo znana, štirim največjim turnirjem pa pripada poseben status. Vodilni asi – Novak Đoković, Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Iga Šwiatek in drugi – so v zadnjem obdobju vse glasneje opozarjali na nujnost večjih zaslužkov za igralce. Trženje največjih turnirjev je izjemno močno, zvezdniki pa želijo večji delež ustvarjenih prihodkov.

5,5 milijona dolarjev bosta zaslužila zmagovalec in zmagovalka OP ZDA.

New York bo letos rekorden. Skupni nagradni sklad z dnevnicami in prenočitvami znaša 108 milijonov dolarjev oziroma 92,5 milijona evrov. »Takšen proračun predstavlja prvi korak k večletni investiciji v igralce in igralke,« je poudaril Craig Tiley.

Zmagovalec in zmagovalka posamične konkurence bosta zaslužila po 5,5 milijona dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov, kar je največ doslej v zgodovini teniških turnirjev. Močno se je povečala tudi nagrada za nastop v prvem kolu glavnega turnirja. Presegla bo 160.000 evrov in bo za 27 odstotkov višja kot na lanskem US Opnu.

30 odstotkov nagrade ostane v ZDA

Ob visokih zneskih velja opozoriti na ameriško obdavčitev. Po tamkajšnji zakonodaji 30 odstotkov nagrade tujih državljanov ostane v ZDA. Carlos Alcaraz, Đoković, Sabalenka, Jelena Ribakina ali katerikoli drug zmagovalec brez ameriškega potnega lista bi tako od glavne nagrade neposredno prejel približno tri milijone evrov.

Rast nagrad je v zadnjih letih izjemna. Alcaraz in Šwiatkova sta pred štirimi leti za zmago prejela po približno dva milijona evrov bruto, manj kot polovico letošnje glavne nagrade. Leta 2019 sta Rafael Nadal in Bianca Andreescuzaslužila po 3,3 milijona evrov.

Prireditelji US Opna radi poudarjajo še en zgodovinski mejnik. Že leta 1973 so izenačili nagradni sklad za moško in žensko konkurenco. Melbourne jim je sledil 28 let pozneje, Roland-Garros 33, Wimbledon pa 34 let pozneje. Siniša Uroševič