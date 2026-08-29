  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TENIS

Na prihajajočem grand slamu še posebej visok nagradni sklad

Jutri se začenja zadnji turnir za teniški grand slam v New Yorku. Prvič več kot 100 milijonov dolarjev v nagradnem skladu.
Ivan Lendl, coach of Andy Murray of Britain, holds tennis balls during a practice session at the Australian Open tennis tournament in Melbourne at the Australian Open tennis tournament in Melbourne January 13, 2013. REUTERS/Toby Melville (AUSTRALIA - Tags: SPORT TENNIS)

Ivan Lendl, coach of Andy Murray of Britain, holds tennis balls during a practice session at the Australian Open tennis tournament in Melbourne at the Australian Open tennis tournament in Melbourne January 13, 2013. REUTERS/Toby Melville (AUSTRALIA - Tags: SPORT TENNIS)

Carlos Alcaraz je glavni kandidat, da osvoji skupno zmago na OP ZDA. FOTO: Mike Frey/Reuters

Carlos Alcaraz je glavni kandidat, da osvoji skupno zmago na OP ZDA. FOTO: Mike Frey/Reuters

Foto: ZX/IGD

Foto: ZX/IGD

Komaj 18-letni Nejc Viher (desno) je vijolični »projekt« za velike stvari. Foto: Aleksander Golob

Komaj 18-letni Nejc Viher (desno) je vijolični »projekt« za velike stvari. Foto: Aleksander Golob

Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN

Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN

Ivan Lendl, coach of Andy Murray of Britain, holds tennis balls during a practice session at the Australian Open tennis tournament in Melbourne at the Australian Open tennis tournament in Melbourne January 13, 2013. REUTERS/Toby Melville (AUSTRALIA - Tags: SPORT TENNIS)
Carlos Alcaraz je glavni kandidat, da osvoji skupno zmago na OP ZDA. FOTO: Mike Frey/Reuters
Foto: ZX/IGD
Komaj 18-letni Nejc Viher (desno) je vijolični »projekt« za velike stvari. Foto: Aleksander Golob
Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN
Nejc Grilc
 29. 8. 2026 | 05:30
3:00
A+A-

Napočil je čas sklepnega turnirja v sezoni za teniški grand slam. Po spektaklih sredi zime v Melbournu, pomladi v Parizu ter ob začetku poletja v Londonu je zdaj pred vrati tradicionalna zgodba svetovne teniške karavane v New Yorku. Vsaka od postaj ponuja svojo posebnost, rdeča nit odprtega prvenstva ZDA pa pripada najvišjemu nagradnemu skladu med vsemi turnirji za grand slam. Letos bo kar za 20 odstotkov višji kot pred enim letom.

Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN
Delitev nagradnega sklada na OP ZDA FOTO: Infografika SN

Zgodba o izjemnih investicijah in zaslužkih je v teniškem svetu že dolgo znana, štirim največjim turnirjem pa pripada poseben status. Vodilni asi – Novak Đoković, Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Iga Šwiatek in drugi – so v zadnjem obdobju vse glasneje opozarjali na nujnost večjih zaslužkov za igralce. Trženje največjih turnirjev je izjemno močno, zvezdniki pa želijo večji delež ustvarjenih prihodkov.

5,5 milijona dolarjev bosta zaslužila zmagovalec in zmagovalka OP ZDA.

New York bo letos rekorden. Skupni nagradni sklad z dnevnicami in prenočitvami znaša 108 milijonov dolarjev oziroma 92,5 milijona evrov. »Takšen proračun predstavlja prvi korak k večletni investiciji v igralce in igralke,« je poudaril Craig Tiley.

Zmagovalec in zmagovalka posamične konkurence bosta zaslužila po 5,5 milijona dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov, kar je največ doslej v zgodovini teniških turnirjev. Močno se je povečala tudi nagrada za nastop v prvem kolu glavnega turnirja. Presegla bo 160.000 evrov in bo za 27 odstotkov višja kot na lanskem US Opnu.

30 odstotkov nagrade ostane v ZDA

Ob visokih zneskih velja opozoriti na ameriško obdavčitev. Po tamkajšnji zakonodaji 30 odstotkov nagrade tujih državljanov ostane v ZDA. Carlos Alcaraz, Đoković, Sabalenka, Jelena Ribakina ali katerikoli drug zmagovalec brez ameriškega potnega lista bi tako od glavne nagrade neposredno prejel približno tri milijone evrov.

Rast nagrad je v zadnjih letih izjemna. Alcaraz in Šwiatkova sta pred štirimi leti za zmago prejela po približno dva milijona evrov bruto, manj kot polovico letošnje glavne nagrade. Leta 2019 sta Rafael Nadal in Bianca Andreescuzaslužila po 3,3 milijona evrov.

Prireditelji US Opna radi poudarjajo še en zgodovinski mejnik. Že leta 1973 so izenačili nagradni sklad za moško in žensko konkurenco. Melbourne jim je sledil 28 let pozneje, Roland-Garros 33, Wimbledon pa 34 let pozneje. Siniša Uroševič

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tenisUS Opengrand slamnagradaNovak ĐokovićCarlos AlcarazArina Sabalenka
ZADNJE NOVICE
05:46
Premium
Novice  |  Slovenija
UNIČEN ČEBELNJAK

Žival je Srečku povzročila razdejanje: »Res ni prijeten občutek, če veš, da je medved nekje blizu« (FOTO)

Lovci pozivajo k previdnosti, domačini zahtevajo opozorilne table.
Tina Horvat29. 8. 2026 | 05:46
05:30
Šport  |  Tekme
TENIS

Na prihajajočem grand slamu še posebej visok nagradni sklad

Jutri se začenja zadnji turnir za teniški grand slam v New Yorku. Prvič več kot 100 milijonov dolarjev v nagradnem skladu.
Nejc Grilc29. 8. 2026 | 05:30
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTEN KONEC

Nove informacije o tragediji na primorski avtocesti, v kateri so umrli trije člani družine

Voznik osebnega avtomobila trčil v zadnji del ustavljenega tovornjaka. Življenje so izgubili 74-letna babica ter njena vnuka, stara 4 in 11 let.
29. 8. 2026 | 05:00
23:01
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ta štiri znamenja konec tedna čaka nepozabna noč! Ste med njimi?

Štiri znamenja lahko ta konec tedna pozabijo na kavč in najljubšo serijo ter se pripravijo na zabavo.
28. 8. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Kdo neki tam žvižga

O referendumu.
Aljana Fridauer Primožič28. 8. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: 14.000 let

Hudo zapletene in prepletene, vse po vrsti intimne in hkrati povedne, so zgodbe o človeku in psu.
Bojan Budja28. 8. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki