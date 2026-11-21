Norveška smučarska skakalka Eirin Kvandal (281,5 točke) je zanesljiva zmagovalka uvodne posamične tekme nove sezone svetovnega pokala v domačem Lillehammerju. Norvežanke so pred domačimi navijači zasedle prvih pet mest. Najboljša Slovenka je bila Nika Vodan (221,7), ki je v finalu napredovala za šest mest in prvo tekmo zime končala kot sedma.

Najboljša med Slovenkami po prvem skoku Maja Kovačič (198,8 točke) je v finalu nazadovala na 15. mesto, trikratna zaporedna branilka skupne zmage sezone Nika Prevc (197,1) je zadržala 17. položaj s prve serije, točke sta osvojili še Katra Komar (166,9) in Taja Bodlaj (166,8) s 27. oziroma 28. mestom. Brez točk je na prvi tekmi sezone ostala le Ajda Košnjek na 38. mestu.

Nika umirja žogo

Najboljša skakalka zadnjih sezon Nika Prevc po prvi tekmi umirja žogo. »Sama bi si dala oceno zadostno. Moja tehnika je povsem v redu, vendar pa se z mize ne dvignem dovolj. Verjetno za začetek sezone preveč pričakujem od sebe,« je po tekmi za RTV Slovenija razmišljala 21-letna šampionka. »Ampak led je prebit. Zdaj grem lahko mirno naprej,« je dodala Prevc.

Nika Prevc je branilka skupne zmage. FOTO: Leon Vidic/Delo

Norveška prevlada

Prva posamična tekma poolimpijske zime je minila v popolni prevladi norveških skakalk, ki so se zvrstile na mestih od 1 do 5. Kvandal je z veliko prednostjo prišla do svoje 11. zmage v svetovnem pokalu v karieri, druga je bila Ingvild Midtskogen, ki je za zmagovalko zaostala za debelih 17,7 točke, tretja pa nekdanja kombinatorka Gyda Hansen (263,1), ki je po odpovedi nordijske kombinacije z naslednjih zimskih olimpijskih iger 2030 očitno zelo uspešno zamenjala šport.