Na Stamford Bridgeu veliki derbi in Slavko Vinčić

S tekmami 5. kroga se bo po 20 dnevih premora nadaljeval ligaški del lige prvakov, v kateri kar nekaj velikanom močno gori pod nogami. Ajax in Benfica sta še brez točke trdno na dnu lestvice, Juventus in Marseille sta tik za 24 klubi, ki so v igri za napredovanje v dodatne kvalifikacije ali neposredno uvrstitev v osmino finala. Toda reševanje velikih bo v senci derbija današnjih tekem na Stamford Bridgeu v Londonu med Chelseajem in Barcelono. Na njem bo tudi slovenski pridih, zahtevni dvoboj bo s svojimi pomočniki dirigiral najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Ko se je leta 2004 v Londonu začelo plesati po taktih Joseja Mourinha, je bil zdajšnji trener modrih Enzo Maresca še profesionalni nogometaš pri Laziu. Njegov večerni izzivalec Hansi Flick, nekoč Bayernov nogometaš, se je že nekaj let učil trenerski obrti, toda Portugalec je bil tisti »hudobni« mož, ki je zanetil enega od največjih rivalstev v ligi prvakov. Resda je do vrhunca tekmovalnosti oziroma na rob sovražnosti na zvezi Stamford Bridge – Camp Nou prišlo pet let pozneje, ko je na znameniti povratni polfinalni tekmi LP v Londonu malo manjkalo, da bi »glavni krivec« sodnik Norvežan Tom Hennig Øvrebø postal prvi sodnik v zgodovini LP, ki bi moral pobegniti z igrišča ter se skriti pred razjarjenimi domači igralci in navijači. A to je bil že drugi del epskih dvobojev, ki so pozneje veliko radosti prinesli tudi v angleški tabor. In brez Mourinha, ki bo drevi zadnjo priložnost za vrnitev k upanju o napredovanju iskal v Amsterdamu. Na poti do prve najdragocenejše evropske lovorike (2012) so modri izločili tudi Barcelono.

Novejšo zgodovino modrih po številnih preobratih po drugem naslovu evropskih prvakov leta 2021 ter odhodu tvorca največjih uspehov ruskega oligarha Romana Abramovića in prihodu ameriškega milijarderja Todda Boehlyja piše 45-letni Italijan z Amalfijeve obale. Ne le fizična podobnost s Pepom Guardiolo, tudi podobna trenerska filozofija deli Maresco s Kataloncem, ki je bil njegov zgled in mentor. Za zdaj mu gre kot po maslu, a velike stvari so po presenetljivem zmagoslavju na letošnjem prvem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA po novem formatu še na obzorju: Chelsea je pod njegovo taktirko v premier league prvi zasledovalec vodilnega Arsenala.

Flick izpostavlja poljskega ostrostrelca

»Smo samozavestni, dobro nam gre, ampak potrebujemo podporo navijačev,« je Maresca pozval navijače na tekmo, ki sicer nima predznaka usodna. A poraza si seveda nihče ne želi; oboji bi se radi v izločilne tekme uvrstili brez dodatnih kvalifikacij. To pa pomeni, da morajo biti med osem najboljših, trenutno pa so s po sedmimi točkami na 12. oziroma 11. mestu.

Barcelone se bo lotil, kot se ona loti tekmecev. »Od Kataloncev se vedno učiš. Kako napadajo, kako se branijo, vedno imajo pobudo. To bo tudi naš slog,« ni skrival svojega načrta italijanski »Pep«.

Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

To so tekme za velike ase. A nekoliko ironično je, da jo bosta zaradi poškodbe in bolezni izpustila največja magneta za angleške navijače, domači »režiser« Carlton Palmer in gostujoči »prebujenec« Marcus Rashford. Flick ima več skrbi, saj sta na seznamu manjkajočih tudi Pedri in Gavi, toda Nemčevo razpoloženje je po ligaškem koncu tedna, po katerem Katalonci v španski ligi dihajo za ovratnik kraljevskim Madridčanom (zaostajajo le za točko), dvignil zimzeleni ostrostrelec in prvi strelec gola na prenovljenem Camp Nou Robert Lewandowski. Pri 37 letih še zdaleč ni izgubil strelskega občutka.

»Zadnjih 10 let je eden od najboljših igralcev s št. 9. Njegova starost nanj ne vpliva: je v formi, lačen golov, kar je pomembno. Da je dosegel prvi gol na novem Camp Nouu, je resnično nekaj posebnega. To ga bo le še bolj motiviralo,« je 60-letni trener iz Heidelberga (Baden-Württemberg) označil svojega najmočnejšega aduta na Stamford Bridgeu in nekdanjega varovanca pri Bayernu, s katerim sta Barceloni v covidni sezoni zadala najvišji poraz v zgodovini LP (8:2).