  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Na Stamford Bridgeu veliki derbi in Slavko Vinčić

Drevi prve tekme 5. kroga v nogometni ligi prvakov. Kar nekaj velikanom močno gori pod nogami.
Enzo Maresca z mladimi nogometaši vrača Chelsea v evropski vrh. FOTO: David Klein/Reuters

Enzo Maresca z mladimi nogometaši vrača Chelsea v evropski vrh. FOTO: David Klein/Reuters

Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Enzo Maresca z mladimi nogometaši vrača Chelsea v evropski vrh. FOTO: David Klein/Reuters
Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters
Gorazd Nejedly
 25. 11. 2025 | 06:15
4:20
A+A-

S tekmami 5. kroga se bo po 20 dnevih premora nadaljeval ligaški del lige prvakov, v kateri kar nekaj velikanom močno gori pod nogami. Ajax in Benfica sta še brez točke trdno na dnu lestvice, Juventus in Marseille sta tik za 24 klubi, ki so v igri za napredovanje v dodatne kvalifikacije ali neposredno uvrstitev v osmino finala. Toda reševanje velikih bo v senci derbija današnjih tekem na Stamford Bridgeu v Londonu med Chelseajem in Barcelono. Na njem bo tudi slovenski pridih, zahtevni dvoboj bo s svojimi pomočniki dirigiral najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters
Slavko Vinčić je že vajen velikih tekem in derbijev. FOTO: Mike Segar/Reuters

Ko se je leta 2004 v Londonu začelo plesati po taktih Joseja Mourinha, je bil zdajšnji trener modrih Enzo Maresca še profesionalni nogometaš pri Laziu. Njegov večerni izzivalec Hansi Flick, nekoč Bayernov nogometaš, se je že nekaj let učil trenerski obrti, toda Portugalec je bil tisti »hudobni« mož, ki je zanetil enega od največjih rivalstev v ligi prvakov. Resda je do vrhunca tekmovalnosti oziroma na rob sovražnosti na zvezi Stamford Bridge – Camp Nou prišlo pet let pozneje, ko je na znameniti povratni polfinalni tekmi LP v Londonu malo manjkalo, da bi »glavni krivec« sodnik Norvežan Tom Hennig Øvrebø postal prvi sodnik v zgodovini LP, ki bi moral pobegniti z igrišča ter se skriti pred razjarjenimi domači igralci in navijači. A to je bil že drugi del epskih dvobojev, ki so pozneje veliko radosti prinesli tudi v angleški tabor. In brez Mourinha, ki bo drevi zadnjo priložnost za vrnitev k upanju o napredovanju iskal v Amsterdamu. Na poti do prve najdragocenejše evropske lovorike (2012) so modri izločili tudi Barcelono.

Novejšo zgodovino modrih po številnih preobratih po drugem naslovu evropskih prvakov leta 2021 ter odhodu tvorca največjih uspehov ruskega oligarha Romana Abramovića in prihodu ameriškega milijarderja Todda Boehlyja piše 45-letni Italijan z Amalfijeve obale. Ne le fizična podobnost s Pepom Guardiolo, tudi podobna trenerska filozofija deli Maresco s Kataloncem, ki je bil njegov zgled in mentor. Za zdaj mu gre kot po maslu, a velike stvari so po presenetljivem zmagoslavju na letošnjem prvem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA po novem formatu še na obzorju: Chelsea je pod njegovo taktirko v premier league prvi zasledovalec vodilnega Arsenala.

Flick izpostavlja poljskega ostrostrelca

»Smo samozavestni, dobro nam gre, ampak potrebujemo podporo navijačev,« je Maresca pozval navijače na tekmo, ki sicer nima predznaka usodna. A poraza si seveda nihče ne želi; oboji bi se radi v izločilne tekme uvrstili brez dodatnih kvalifikacij. To pa pomeni, da morajo biti med osem najboljših, trenutno pa so s po sedmimi točkami na 12. oziroma 11. mestu.

Barcelone se bo lotil, kot se ona loti tekmecev. »Od Kataloncev se vedno učiš. Kako napadajo, kako se branijo, vedno imajo pobudo. To bo tudi naš slog,« ni skrival svojega načrta italijanski »Pep«.

Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Robert Lewandowski je v strelski formi, Lamine Yamal pa bo prvič igral na vročem Stamford Bridgeu. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

To so tekme za velike ase. A nekoliko ironično je, da jo bosta zaradi poškodbe in bolezni izpustila največja magneta za angleške navijače, domači »režiser« Carlton Palmer in gostujoči »prebujenec« Marcus Rashford. Flick ima več skrbi, saj sta na seznamu manjkajočih tudi Pedri in Gavi, toda Nemčevo razpoloženje je po ligaškem koncu tedna, po katerem Katalonci v španski ligi dihajo za ovratnik kraljevskim Madridčanom (zaostajajo le za točko), dvignil zimzeleni ostrostrelec in prvi strelec gola na prenovljenem Camp Nou Robert Lewandowski. Pri 37 letih še zdaleč ni izgubil strelskega občutka.

»Zadnjih 10 let je eden od najboljših igralcev s št. 9. Njegova starost nanj ne vpliva: je v formi, lačen golov, kar je pomembno. Da je dosegel prvi gol na novem Camp Nouu, je resnično nekaj posebnega. To ga bo le še bolj motiviralo,« je 60-letni trener iz Heidelberga (Baden-Württemberg) označil svojega najmočnejšega aduta na Stamford Bridgeu in nekdanjega varovanca pri Bayernu, s katerim sta Barceloni v covidni sezoni zadala najvišji poraz v zgodovini LP (8:2).

Več iz teme

nogometChelseaBarcelonaliga prvakovPep Guardiola
ZADNJE NOVICE
06:15
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Na Stamford Bridgeu veliki derbi in Slavko Vinčić

Drevi prve tekme 5. kroga v nogometni ligi prvakov. Kar nekaj velikanom močno gori pod nogami.
Gorazd Nejedly25. 11. 2025 | 06:15
06:00
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

MLada glasbenica Eva Kovačič: zven harmonike jo spravi v dobro voljo (Suzy)

Odraščala je ob 12 let starejši sestri Moniki, ki je zapisana narodnozabavni glasbi od mladih nog. Sama te zvrsti določeno obdobje sploh ni mogla poslušati, zdaj je že pet let pevka ansambla Vražji muzikanti. Vse bolj se uveljavlja tudi kot solistka.
25. 11. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: največ genijev se rodi v teh astroloških znakih

Vsako astrološko znamenje ima svoje prednosti in posebne talente, vendar se med nekaterimi znaki presenetljivo pogosto rojevajo izjemno nadarjeni posamezniki.
25. 11. 2025 | 06:00
05:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESTRO

Pijanemu mladoletniku so zasegli kombi

Krški policisti so imeli konec tedna obilo dela. Začelo se je v petek nekaj po poldnevu.
25. 11. 2025 | 05:54
05:44
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrla je pionirka slow fooada

Skye Gyngell je bila prva avstralska dobitnica Michelinove zvezdice. Kuhala je za Nigello Lawson, Madonno in Guya Ritchieja.
25. 11. 2025 | 05:44
05:29
Bulvar  |  Glasba in film
40 LET

Na koncertu vzklikali ime pokojne Šerbi. Klinči: »Šerbi je bila naš sonček. Bila je ena in edina«

Halo Tivoli so preplavile slovenske zastave, žur je bil nepozaben.
Mojca Marot25. 11. 2025 | 05:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Idealna rešitev vendarle obstaja

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki