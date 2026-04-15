Na Vinčića nimajo prav lepih spominov

Spektakularna predstava nogometašev madridskega Reala in zelo prepričljivega Bayerna na Santiago Bernabeuu iz prejšnjega tedna je med številnimi ljubitelji nogometne igre, ne le privrženci omenjenih dveh velikih klubov, še vedno predmet vročih razprav. A danes (21.00) bo napočil čas za novi spektakel, revanšo v Münchnu. Tudi nekaj srečnežev iz Slovenije z vstopnicami bo danes na razprodanih tribunah Allianz Arene, na igrišču bodo tudi štirje naši rojaki v sodniški opravi. Na tekmi bo v vlogi glavnega sodnika Slavko Vinčić, pomagali mu bodo Andraž Kovačič, Tomaž Klančnik in kot 4. sodnik David Šmajc. Seveda bo največ žarometov nad prvim, Bavarci ga doslej v prav čudovitem spominu niso ohranili. Petkrat jim je sodil na tekmah lige prvakov in nemški nogometni velikan je doživel tri spodrsljaje: v ligaškem delu prejšnje sezone v Barceloni (1:4), lani v četrtfinalu z izpadom proti Interju in tudi v sezoni 2021/22, ko v münchenski revanši presenetljivo ni ugnal nogometašev Villarreala. Ob izidu 1:1 so se sredi Bavarske veselili Španci ...

Nekaj naših rojakov bo na münchenskih tribunah, med akterji pa bodo štirje slovenski sodniki.

Bo tokrat drugače? Tako se sprašuje armada navijačev največjega nemškega nogometnega kluba. Bayern se je v Madridu veselil zmage z 2:1, domače poskuse je ustavljal izjemni Manuel Neuer, pri 40 letih še vedno nemška št. 1 med vratarji, je pa njegova reprezentančna pot končana in ga tako ne bo na letošnjem mundialu. Igra v polju je dinamična, s Harryjem Kanom in Luisem Diazom pogosto tudi učinkovita, ta münchenska zasedba po suverenih predstavah spominja na tisto sanjsko izpred dobrega desetletja: domače jedro Philipp Lahm-Bastian Schweinsteiger-Thomas Müller, francoski as Franck Ribery, ustvarjalni Nizozemec Arjen Robben in že takrat v vratih odlični Neuer. Madridsko moštvo resda ne blesti, na 2. mestu v domačem prvenstvu za vodilno Barcelono po 31 krogih zaostaja že za devet točk (70:79), toda trener Alvaro Arbeloa je pred odhodom na osrednje mestno letališče Barajas jasno dejal: »Kdor ne verjame, naj kar ostane tukaj!«

Privržence najuspešnejšega kluba v evropski nogometni zgodovini skrbi spoznanje, da v vratih drevi še ne bo Thibauta Courtoisa, junaka številnih Realovih zmag, velika preizkušnja čaka Realovega Ukrajinca Andreja Lunina. Slednji je v dosedanjih 69 nastopih pri madridskem belem baletu prejel 84 golov (1,21 na tekmo), sloviti Belgijec pa na 329 tekmah 321 golov (0,97). Sicer pa Madridčane napaja bilanca velike klubske zgodovine, za povrh se po desetih mesecih odsotnosti zaradi strganih križnih vezi k moštvu uspešno vrača kapetan Dani Carvajal.