Na Wimbledonu le ena Slovenka: Veroniko Erjavec čaka veliki dan

Teniška sezona je res dolga, preizkušnje si od januarja do novembra sledijo kot po tekočem traku, med njimi pa je najbolj odmeven Wimbledon. Tako kot med smukači Kitzbühel, kolesarji Tour de France ali veslači Luzern. In zato je povsem razumljivo veselje Veronike Erjavec, da bo danes, predvidoma ne pred 18. uro, nadaljevala sezono z uvodnim nastopom na londonskem jugu, kjer so znamenita igrišča s travnato podlago.

Prva tekmica 26-letne Slovenke bo francoska igralka Leoila Jeanjean. Slednja je štiri leta starejša od naše igralke, na lestvici WTA je nižje, zaseda namreč 132. mesto, Veronika je 89. Pred vodilno slovensko teniško igralko in tudi edino našo nastopajočo v posamični konkurenci Wimbledona 2026 je tako lepa priložnost ponoviti lanski dosežek uvrstitve v 2. krog tega prestižnega turnirja.

Veronika Erjavec je na 89. mestu lestvice WTA, njena tekmica Leoila Jeanjean pa je 132.

»To je moj poglavitni cilj in upam, da ga bom dosegla,« nam je iz Londona v pričakovanju njenega današnjega štarta sporočila Ljubljančanka, ki bi se v primeru tega uvodnega uspeha v 2. krogu pomerila z zmagovalko ukrajinskega dvoboja Elina Svitolina – Darja Snigur. Veronika je bila najvišje doslej na lestvici WTA na 84. mestu sredi letošnjega maja, kajpak si želi napadati še višjo uvrstitev. »V tej pomladi sem zbrala več nastopov na turnirjih višje ravni kot v preteklosti. Zato je bilo tudi manj zmag, kot bi si sicer želela, toda obenem so dvoboji z močnejšimi tekmicami edina pot za načrtovan osebni vzpon,« je poudarila.

Ob tem pred današnjim štartom ohranja optimizem, ker v pomladnih mesecih te sezone od portoroškega poraza Slovenije s Španijo (1:3) v pokalu Billie Jean King ni imela nikakršnih zdravstvenih težav, uvodno wimbledonsko tekmico pa dobro pozna. Prav lani je namreč naša igralka izločila to Francozinjo v kvalifikacijah najodmevnejšega teniškega turnirja na svetu: »Poznam jo, v miru se bom pripravila na tekmo, poskusila izkoristiti moje prednosti. Kajpak upam na najboljše ...«

V Londonu bo tako tretji turnir sezone za grand slam, na tistem prejšnjem v Parizu je bilo veliko presenečenj, močno sta odmevali tudi zgodnji slovesi vodilnih s svetovne lestvice Jannika Sinnerja in Arine Sabalenka. »Meni je to super, ko spoznam, da nihče ni nepremagljiv. Igralke moje ravni so dokazale, da se lahko kosajo z igralkami iz top 10,« nam je še dejala igralka, ki bo za mesto na lestvici WTA branila tudi nekaj točk iz lanskega Wimbledona, letošnja bera pa bo krojila tudi nadaljevanje sezone in odločitev, kdaj bo odpotovala na poletno ameriško turnejo, katere vrh bo turnir v New Yorku, zadnji v sezoni za grand slam.

Siniša Uroševič