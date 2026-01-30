  • Delo d.o.o.
PRIČAKUJEJO, DA SE BODO OPRAVIČILI

Nad tem, kar se je zgodilo na SP v Oberstdorfu, se še zmeraj dviguje prah

Od danes do nedelje pet tekem v smučarskih skokih za svetovni pokal v Willingenu.
Domen Prevc bo skušal čim prej pozabiti, kar se (mu) je zgodilo na moštveni tekmi v Oberstdorfu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nika Prevc bo tudi ta konec tedna med glavnimi favoritinjami. FOTO: Blaž Samec

Nika Prevc bo tudi ta konec tedna med glavnimi favoritinjami. FOTO: Blaž Samec

Miha Šimnovec
 30. 1. 2026 | 07:40
0:15
A+A-

V Willingenu bodo od danes do nedelje na sporedu zadnje preizkušnje za svetovni pokal v smučarskih skokih pred olimpijskimi igrami v Italiji (med 6. in 22. februarjem). Med številnimi ljubitelji tega športa se tudi v osrčju Nemčije rdeča nit pogovorov še vedno suka okrog nedeljske moštvene tekme na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na kateri so Domnu Prevcu med kontrolo opreme ušle smuči po zaletišču letalnice Heinija Klopferja in mu nato pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) niso dovolili opraviti nastopa v uvodni seriji.

Vodilni možje v slovenskih skokih so medtem spisali pritožbo in jo poslali odgovornim pri FIS, od katerih za zdaj še niso prejeli odgovora. Jasno jim je, da se za nazaj – kar zadeva rezultate (naša četverica je brez enega Domnovega poleta izvlekla 6. mesto) – ne bo ničesar spremenilo. Želijo in pričakujejo, da bodo pristojni priznali napako, ki so jo naredili. In da se bodo opravičili Prevcu.

V Willingenu pet tekem

Na veliki skakalnici v Willingenu bo že danes (16.10) na sporedu preizkušnja mešanih ekip. Jutri in v nedeljo bosta še po dve posamični tekmi – ženski se bosta obakrat začeli ob 13.15, moški pa ob 16. uri.

Žalostno za slovensko ekipo

Nad tem, kar se je zgodilo v Oberstdorfu, se še zmeraj dviguje prah. Nekdanji svetovni rekorder Robert Johansson je v pogovoru za Slovenske novice dejal, da težko od daleč ocenjuje vse skupaj. »Veliko je odvisno od prostora, v katerem je potekalo merjenje. Iz lastnih izkušenj – in bil sem pravzaprav povsod po svetu – lahko povem, da se ti med seboj zelo razlikujejo. Ponekod, na primer v Engelbergu, imajo dobro urejeno, tako da lahko brez skrbi postaviš smuči na varno mesto, potem pa so tudi skakalnice, kjer na vrhu zaletišča ni(majo) ničesar. Tam ti ne preostane drugega, kot da smuči odložiš na tla. Nisem prepričan, kako je bilo s tem v Oberstdorfu, kar pa se je pripetilo Domnu, pa je najbolj brutalno, kar se lahko zgodi skakalcu. Česa takšnega še nisem doživel ali videl,« se je razgovoril 35-letni Norvežan, ki je prav tako slišal dve nasprotujoči si zgodbi o dogajanju na vrhu letalnice Heinija Klopferja. Tisto, po kateri naj bi Prevc svoje smuči odložil na za to neprimerno mesto, in tisto, po kateri naj bi jih eden od delavcev prevrnil z dežnikom in tako povzročil, da so odletele po zaletišču.

»Za zdaj še nisem videl nobenega dokaza, kaj se je resnično zgodilo. Da Domnu niso dovolili nastopiti, je bilo seveda ekstremno žalostno za slovensko ekipo in tudi za nas, gledalce, saj bi si želeli najboljšega skakalca in letalca videti v obeh serijah,« je še pripomnil Johansson, ki je svoje smuči postavil v kot kmalu po škandalu z manipuliranimi tekmovalnimi dresi Norvežanov na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu.

Podobno je razmišljal tudi Martin Schmitt. »Seveda bi radi videli svetovnega prvaka poleteti dvakrat, toda ... Če drži zgodba, po kateri je sam postavil smuči na ponjavo, potem je bila to njegova napaka, če pa se jih je nekdo, kot naj bi s kotičkom očesa opazil eden od predskakalcev, po naključju dotaknil z dežnikom, potem je bila odločitev, da mu niso dovolili nastopiti, zagotovo napačna,« je za Slovenske novice poudaril bivši nemški as, ki zdaj skoke spremlja kot strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport.

Ahonen ni presenečen

Nekdanji finski zvezdnik Janne Ahonen je pojasnil, da se takšne stvari zgodijo zelo redko. Njemu se to ni pripetilo nikoli, na treningih pa je občasno videl, da so komu »pobegnile« smuči. »Ko sem jih sam nekam odložil, sem vedno večkrat preveril, da je to takšno mesto, od koder ne morejo zdrsniti ali se prevrniti,« je razkril 48-letni šampion iz Lahtija. Po njegovih besedah je danes na skakalnicah zaradi kontrolnih prostorov, namenjenih merjenju tekmovalnih dresov, še bolj utesnjeno kot prej. Zato ga niti ne preseneča, da so Prevčeve smuči krenile po svoje.

»Ko na vrhu zaletišča zapiha, se lahko hitro zgodi, da sunek vetra prevrne široko smučko,« je razložil Ahonen, ki raje noče pomisliti na to, kaj bi se zgodilo, če bi Domnova smučka priletela v Mariusu Lindvika, ko bi bil ta že v zaletni smučini. Kot je poudaril, se kaj takšnega preprosto ne bi smelo zgoditi. Zaradi tega je predlagal, da bi pred prostorom za kontrolo opreme na ograjo ali kam drugam privili nekakšne kljuke ali kavlje, na katere bi lahko skakalci z večjim občutkom varnosti naslonili svoje smuči.

