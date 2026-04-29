Najboljša ameriška atletinja vseh časov Allyson Felix napovedala vrnitev

Trend športnikov, ki že globoko v srednjih letih življenja še vedno sanjajo o vrhu in zmagah na največjih tekmovanjih, se nadaljuje. Kar je v Cortini letos pozimi uprizorila Lindsey Vonn (in skorajda plačala strahotno ceno), bo na domačih olimpijskih igrah v Los Angelesu čez dve leti poizkušala ponoviti Allyson Felix. Najuspešnejša ameriška atletinja, ki je kolajne osvojila na kar petih zaporednih olimpijskih igrah, se pri 40 letih vrača v tekmovalni pogon. »Zakaj pa ne, dajmo vse skupaj postaviti na glavo,« se s pomisleki javnosti ne obremenjuje izjemna sprinterka.

Sodobna medicina in velik napredek v procesu treninga športnikom omogočata, da tudi v petem desetletju življenja še tekmujejo na najvišji ravni. Tako je LeBron James še vedno med najboljšimi košarkarji sveta in v Kaliforniji nad vodo ohranja upe Luke Dončića, Tom Brady je bil najboljši igralec ameriškega nogometa vse do upokojitve 1. februarja 2023, ko je bil star kar 45 let. Potem je tukaj primer Lindsey Vonn, niti Tiger Woods še ni obupal nad kariero, znane primere najdemo tudi v športnih panogah.

V Tokiu 2021 je osvojila zadnjo olimpijsko kolajno. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Zdaj bo svoj odmeven primer dobila tudi atletika. Allyson Felix je izjemno tekmovalno kariero sklenila z zlato in bronasto kolajno na domačem SP v Eugenu leta 2022 – Kristjan Čeh je na takratnem prvenstvu osvojil zlato v metu diska –, po skoraj štirih letih se ameriška rekorderka vrača v tekmovalni pogon. V karieri je osvojila 11 olimpijskih kolajn na petih zaporednih olimpijskih igrah, med najboljšimi je bila od Aten 2004 do Tokia 2021.

»Na tej točki bi bilo verjetno bolj pametno, da bi ostala doma in se posvetila čemu drugemu, lahko bi se posvetila skrbi za otroka. Ampak, zakaj? Zakaj pa ne bi vse to obrnili na glavo? Želim se zabavati, kdo ve, kaj se lahko zgodi,« je ob najavi presenetljive vrnitve povedala 40-letnica. Odlična sprinterka je osvojila sedem naslovov olimpijske prvakinje, štiri s štafeto 4x100 m, dve s štafeto 4x200 m in v Londonu 2012 tudi edini individualni naslov v šprintu na 200 metrov. Ob vrnitvi bo znova sodelovala z dolgoletnim trenerjem Bobbyjem Kerseejem, snovalcem uspešne kariere, s katerim je vrhunsko raven pripravljenosti vzdrževala kar 20 let.

Stresel se je tudi Nike Po koncu kariere je šprinterka postala ena najbolj glasnih zagovornic pravic športnic, ki želijo zaradi snovanja družine prekiniti kariero. Mama dveh otrok se je leta 2019 spustila v odmeven spor z osebnim sponzorjem Nike in ameriškega velikana v industriji športne opreme obtožila, da jo je ob prekinitvi kariere pustil na cedilu. Nike je kasneje spremenil svojo politiko, Felixova pa je zdaj eden od obrazov modne znamke Gap.

Rekord Merlene Ottey ni ogrožen

Felixova bo nastopala predvsem na domačih tekmah in se poskušala na selektivnih kvalifikacijskih tekmah prebiti v ameriško reprezentanco. To nikakor ne bo lahka naloga, pred dobrimi 20 leti je imela podobne želje tudi Merlene Ottey, ki je na Jamajki potegnila kratko in nato v Atenah pod slovensko zastavo pri 44 letih tekla v polfinalu. Rekord Otteyjeve ni ogrožen, tudi če Felixovi projekt vrnitve uspe, bo v Los Angelesu čez dobri dve leti stara »le« 42 let.

Z zmagovito štafeto na 4x100 m v Londonu 2012, kjer je na 200 m osvojila edini posamični olimpijski naslov. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

»Vedno sem začutila nekaj posebnega, ko sem slišala navdušeno navijanje gledalcev na olimpijskih igrah za domače tekmovalce. Zato si nekaj takšnega želim doživeti tudi jaz,« je Felixova pojasnila razloge za svojo odločitev. Atletski program na olimpijskih igrah bo pod kalifornijskim soncem še bolj v ospredju kot sicer, reprezentanti ZDA pa favoriti za številna odličja.