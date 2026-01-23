Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc na vrhu po prvem dnevu SP (VIDEO)

Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc bo po prvem dnevu svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu prespal na vrhu. Prevc, drugi po prvi seriji, si je v finalni z izjemnim poletom nabral 14 točk naskoka pred nadaljevanjem tekmovanja. V igri za stopničke je tudi Anže Lanišek, ki je z 12. mesta po prvi seriji v finalu skočil na peto. »V prvi seriji nisem naredil najboljšega skoka, a tudi razmere niso bile najboljše. Zdaj se je bitka razplamtela,« je v prvi izjavi za organizatorje povedal Prevc, ki je bil po prvi seriji na drugem mestu.

Presenetljivi vodilni je bil ob dobrih razmerah Norvežan Marius Lindvik, svetovni prvak iz domačega Vikersunda 2022, Prevc pa je po nižanju zaletišča žirije, tega je nato dodatno znižal še selektor Robert Hrgota, za prvim mestom zaostajal za 1,4 točke. Prevc je tako v prvi seriji skočil z mesta številka 17 (ostali z 22 ali 23), razmere v zraku so se medtem spremenile, tako da je poletel le 204 metre in ostal brez bonus-točk. Že v finalni seriji je kljub nekaj nižjemu zaletišču postavil stvari na svoje mesto.

V nedeljo za konec SP sledi še moštvena preizkušnja, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024.

»Vetrovne razmere so bile zelo spremenljive, kar nekaj skakalcev je imelo smolo, med njimi tudi mladi Stefan Embacher. Če nimaš pritiska pod smučmi, se ne da leteti daleč. Zelo sem vesel, da mi je v finalu uspel dober skok. Zdaj grem lahko mirno spat in se jutri borit naprej,« je dodal 26-letnik in napovedal lov na svoj prvi posamični naslov svetovnega prvaka. Lindvik, ki je imel po prvi seriji malenkostno prednost pred Prevcem, je v finalu zdrsnil na tretje mesto z zaostankom 21,9 točke. Drugi je Japonec Ren Nikaido, ki mu je v prvi seriji z 230,5 metra uspel nov osebni rekord. Odlično je v finalu nastopil tudi Lanišek, ki je napredoval za sedem mest in ima za reprezentančnim kolegom 34,3 točke zaostanka. Tretjemu slovenskemu finalistu SP Timiju Zajcu pa se finalni skok ni posrečil, tako da je z desetega mesta po prvi seriji zdrsnil na 17. (+68,5 točke). Že po prvi seriji je nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

SP v poletih poteka po posebnem formatu s štirimi serijami. V soboto popoldne pod žarometi sledita še tretja in četrta serija, po katerih bo znan naslednik Avstrijca Stefana Krafta, ki je po prvem dnevu z zaostankom 46,9 točke na desetem mestu. »Ni slabo, ampak 220, 230 metrov bi bilo kar 'kul'. Vem, da sem tega sposoben in upam, da mi jutri uspe,« ni še obupal branilec naslova.

