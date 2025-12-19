Najspretnejši igralec športnih stav z enim listkom zaslužil 8000 evrov

Minuli konec tedna je bil uspešen tudi za nekatere ljubitelje športnih stav v Sloveniji. Najbolj je bil navdušen igralec, ki je na enega od kombinacijskih listkov vplačal 250 evrov, za vse pravilno napovedane pare pa je na svoj račun prejel skoraj osem tisoč evrov. Poznavalci v tem tednu iščejo nove dobitne pare, obenem pa ne morejo mimo analize zadnjega tedna. Za enega od slovenskih igralcev športnih stav je bil namreč minuli konec tedna skoraj popoln, potem ko je s premišljenim listkom in izjemnim občutkom za nogometne tekme zadel najvišji dobitek tedna. Z vplačilom 227,27 evra je zadel vseh devet izbranih dogodkov ter se veselil bruto izplačila v višini 9375,37 evra, pod črto pa prejel nakazanih skoraj osem tisoč evrov.

SN dobitek tedna FOTO: Tt

Zgodba se je začela v soboto, ko je Atletico Madrid na domačem štadionu z rezultatom 2:1 ugnal Valencio. Tip na zmago domačih (kvota 1,31) je bil prvi korak k popolnemu listku. Nogometaši Atletica so se po evropski zmagi znova pobrali tudi v domačem prvenstvu in na Metropolitanu z 2:1 premagali Valencio. Čeprav je bil vratar Jan Oblak enkrat premagan, so Madridčani z zrelo in potrpežljivo igro potrdili, da ostajajo v boju za vrh. Sobotni večer je prinesel tudi bolj tvegan izbor. Na tekmi med Arsenalom in Wolverhamptonom je igralec stavil na več kot 2,5 gola – in z goli za končnih 2:1 zadel tudi ta segment listka. Nedelja je bila zadnji preizkus živcev. V Avstriji je Salzburg s tesno zmago proti Volfšperku ohranil upe na veliki dobitek, v Münchnu pa je obračun med Bayernom in Mainzem postregel s štirimi zadetki, ravno dovolj za stavo na več kot 3,5 gola. Ko se je ura 14. decembra ob 22.39 ustavila, je bilo jasno – popoln listek, stoodstotni izkupiček in dobitek, ki bo še dolgo odmeval med slovenskimi ljubitelji športnih stav. Vikend, ko se je znanje, pogum in kanček sreče združilo v skoraj deset tisoč evrov vredno zgodbo.