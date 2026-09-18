Največja senzacija evropskega nogometa še naprej piše zgodovino

Spektakularni in nepričakovani podvigi »malih« proti »velikim« so eden od elementov, zaradi katerih je nogomet to, kar je, in hkrati najbolj priljubljen šport na svetu. Uspehi »palčkov« vedno požanjejo simpatije nogometne javnosti, enega takšnih podvigov pa je v pretekli sezoni uspel Torreense, portugalski drugoligaš, ki je v nasprotju z vsemi napovedmi osvojil portugalski pokal. V finalu je premagal lizbonski Sporting in si tako zagotovil mesto v Evropski ligi.

Čeprav nove sezone ni začel najbolje in po šestih krogih zaseda šele 14. mesto v portugalski drugi ligi, Torreense nadaljuje svojo pravljico in navdušuje nogometne navijače po vsem svetu. Na svojem prvem evropskem nastopu v 109 let dolgi zgodovini kluba je Torreense v gosteh premagal Lillestrøm z 2:1 in sporočil, da se njihova zgodba šele začenja.

FOTO: Stian Lysberg Solum Via Reuters

Alejandro Alfaro v 23. minuti in Manuel Pozo v 49. minuti sta bila junaka portugalske ekipe, medtem ko je za norveško moštvo edini zadetek dosegel Thomas Olsen v 79. minuti. Z njim je zgolj zmanjšal zaostanek, točk pa svojemu nasprotniku ni uspel odvzeti. Celoten izkupiček je tako odnesel Torreense in 17. september 2026 zapisal v klubsko zgodovino.