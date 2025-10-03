  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU

Napočil je čas za Zadnji gong: Ema Kozin bo branila šampionska pasova

Ema Kozin bo jutri v Lillestrømu branila šampionska pasova WBC in WBO. Trdno je odločena pokvariti poslovilni dvoboj norveški zvezdnici Cecilii Braekhus.
Ema Kozin (na fotografiji z menedžerko Katjo Fašink in trenerjem Redžom Ljutićem) se že veseli sobotnega dvoboja na Norveškem. FOTO: ŠC Gepard
Ema Kozin (na fotografiji z menedžerko Katjo Fašink in trenerjem Redžom Ljutićem) se že veseli sobotnega dvoboja na Norveškem. FOTO: ŠC Gepard
Miha Šimnovec
 3. 10. 2025 | 08:35
4:35
A+A-

Po skoraj dveh letih se bo najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka Ema Kozin spet povzpela v ring. Na spektaklu v Lillestrømu pri Oslu, ki so ga norveški prireditelji poimenovali The final bell (Zadnji gong), bo jutri prekrižala pesti s poslavljajočo se domačo zvezdnico Cecilio Braekhus​, proti kateri bo branila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. »Princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki bo 2. decembra dopolnila 27 let, ne dvomi, da se bo v domovino vrnila z obema šampionskima pasovoma.

Kako se počutite?

»Zelo dobro. Sem samozavestna, mirna in verjamem v načrt, ki sva ga pripravila s trenerjem Redžom Ljutićem

Kako ocenjujete svojo zdajšnjo pripravljenost?

»Zdi se mi, da sem na splošno napredovala v tehniki – domala v vseh prvinah. Z Redžom sva veliko delala na različnih stvareh, ki mi bodo prišle prav tudi v prihodnosti. Nisva se pripravljala le na Cecilio, sva jo pa dobro proučila in pripravila več možnih odgovorov za njene napade. Za obračun sva skovala okvirno taktiko, ki jo bova po potrebi prilagajala oziroma spreminjala.«

Na kakšen način se boste lotili Braekhusove?

»Pričakujem, da bova na začetku bolj 'tipali' druga drugo in iskali ustrezno razdaljo, postopoma pa stopnjevali ritem. No, vsaj jaz ga nameravam. Ne dvomim, da bom lahko pritiskala nanjo, hkrati verjamem, da ji bom lahko tudi pobegnila, če bo treba. Vem, da ji bom stopila na živec, ker bom v kali zatrla vse njene poskuse. Za nameček bom delala na tem, da se bo izčrpala. Ne bom ji pustila dihati. Morala bo 'metati' udarce, če pa jih ne bo, jih bom jaz. Vsekakor ji bom pokazala, da nisem le ena od nasprotnic, ampak da sem z razlogom lastnica dveh šampionskih pasov, ki ju zlepa ne bom oddala.«

Na strani 44-letne Norvežanke so izkušnje, kaj pa na vaši?

»Moja prednost je v tem, da sem mlajša, da imam zagotovo boljšo in hitrejšo regeneracijo. In da sem levičarka, saj nisem prepričana, da je kdaj – če odmislim sparinge – zares boksala z nasprotnico, ki ima močnejšo levo roko.«

Koliko posnetkov njenih dvobojev ste si ogledali?

»Veliko, še posebej natančno pa sem proučevala njene zadnje štiri borbe, torej tudi njen poraz proti Američanki Jessici McCaskill, ki je bila leta 2021 prepričljivo boljša po točkah. Tudi med spremljanjem njenega predlanskega obračuna z Britanko Terri Harper, ki se je razpletel z neodločenim izidom, sem bila pozorna na to, kako se odziva, ko se znajde pod pritiskom.«

Norveška zvezdnica vas je nazadnje kar dobro podžgala, ko vas je obtožila, da ste se ji lani izognili, ker naj bi se je bali.

»Zares me je močno podžgala, toda v ringu bom morala biti mirna, zbrana in osredotočena na svojo nalogo. Če se mi bo ponudila priložnost, da jo stisnem v kot, jo bom seveda izkoristila in 'stopila na plin', ne bom pa si smela privoščiti, da bi me v ringu zanesla čustva.«

Od vašega zadnjega dvoboja sta minili že skoraj dve leti. Ali ste morda zaradi tega kaj bolj živčni kot običajno?

»Niti ne. Če sem iskrena, sem pričakovala, da bom bolj živčna, kot sem. Verjetno sem tako umirjena tudi zaradi tega, ker sem prepričana, da bodo udarci, ki smo jih pilili na treningih, učinkovito delovali proti Braekhusovi. Stvari so se preprosto zložile v celoto. Če se je v preteklosti proti kateri od tekmic kdaj pojavil kakšen dvom, ga zdaj ni.«

Kako so vas sprejeli na Norveškem?

»V redu. Eden od norveških boksarjev, ki bo nastopil na prireditvi, mi je rekel, da bo navijal zame.«

Boste imeli v Lillestrømu tudi svoje navijače?

»Da, tokrat bom imela v dvorani tudi svoje najbližje, ki so našli ugodne letalske vozovnice iz Zagreba do Osla. Že vnaprej smo se dogovorili, da bom po dvoboju ostala z njimi še dva dneva na Norveškem, nakar se bomo skupaj vrnili domov.«

Ali si upate napovedati razplet obračuna?

»Po mojem bo trajal vseh deset rund, zmagala pa bom po točkah.« 

Več iz teme

Ema KozinboksNorveška
ZADNJE NOVICE
10:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
10:10
Bulvar  |  Glasba in film
HOLLYWOOD

Bo Tilly Norwood prva umetna filmska zvezda?

Umetna inteligenca buri duhove tudi v filmski industriji. Hollywoodska srenja ostro obsodila pojav nove »igralke«.
3. 10. 2025 | 10:10
09:52
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Feng šuj miti, ki jim ni treba verjeti – strokovnjakinja pojasnjuje, kaj res deluje

Troja vrata zapored? Število štiri? Strokovnjakinja Tanja Glažar pravi: pozabite na vraževerja – feng šuj je usmerjanje energije v našo dobrobit.
3. 10. 2025 | 09:52
09:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Imate talent? To je priložnost za vas!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
09:30
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesenski festivalski utrip, od martinovanj do koncertov

Jesenski čas, ko se narava odene v toplejše tone, je idealen za obiskovanje različnih festivalov, od kulinaričnih do glasbenih, ki jih v tem času ne manjka. Pripravili smo izbor nekaterih.
3. 10. 2025 | 09:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Imate talent? To je priložnost za vas!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki