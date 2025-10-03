Napočil je čas za Zadnji gong: Ema Kozin bo branila šampionska pasova

Po skoraj dveh letih se bo najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka Ema Kozin spet povzpela v ring. Na spektaklu v Lillestrømu pri Oslu, ki so ga norveški prireditelji poimenovali The final bell (Zadnji gong), bo jutri prekrižala pesti s poslavljajočo se domačo zvezdnico Cecilio Braekhus​, proti kateri bo branila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. »Princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki bo 2. decembra dopolnila 27 let, ne dvomi, da se bo v domovino vrnila z obema šampionskima pasovoma.

Kako se počutite?

»Zelo dobro. Sem samozavestna, mirna in verjamem v načrt, ki sva ga pripravila s trenerjem Redžom Ljutićem.«

Kako ocenjujete svojo zdajšnjo pripravljenost?

»Zdi se mi, da sem na splošno napredovala v tehniki – domala v vseh prvinah. Z Redžom sva veliko delala na različnih stvareh, ki mi bodo prišle prav tudi v prihodnosti. Nisva se pripravljala le na Cecilio, sva jo pa dobro proučila in pripravila več možnih odgovorov za njene napade. Za obračun sva skovala okvirno taktiko, ki jo bova po potrebi prilagajala oziroma spreminjala.«

Na kakšen način se boste lotili Braekhusove?

»Pričakujem, da bova na začetku bolj 'tipali' druga drugo in iskali ustrezno razdaljo, postopoma pa stopnjevali ritem. No, vsaj jaz ga nameravam. Ne dvomim, da bom lahko pritiskala nanjo, hkrati verjamem, da ji bom lahko tudi pobegnila, če bo treba. Vem, da ji bom stopila na živec, ker bom v kali zatrla vse njene poskuse. Za nameček bom delala na tem, da se bo izčrpala. Ne bom ji pustila dihati. Morala bo 'metati' udarce, če pa jih ne bo, jih bom jaz. Vsekakor ji bom pokazala, da nisem le ena od nasprotnic, ampak da sem z razlogom lastnica dveh šampionskih pasov, ki ju zlepa ne bom oddala.«

Na strani 44-letne Norvežanke so izkušnje, kaj pa na vaši?

»Moja prednost je v tem, da sem mlajša, da imam zagotovo boljšo in hitrejšo regeneracijo. In da sem levičarka, saj nisem prepričana, da je kdaj – če odmislim sparinge – zares boksala z nasprotnico, ki ima močnejšo levo roko.«

Koliko posnetkov njenih dvobojev ste si ogledali?

»Veliko, še posebej natančno pa sem proučevala njene zadnje štiri borbe, torej tudi njen poraz proti Američanki Jessici McCaskill, ki je bila leta 2021 prepričljivo boljša po točkah. Tudi med spremljanjem njenega predlanskega obračuna z Britanko Terri Harper, ki se je razpletel z neodločenim izidom, sem bila pozorna na to, kako se odziva, ko se znajde pod pritiskom.«

Norveška zvezdnica vas je nazadnje kar dobro podžgala, ko vas je obtožila, da ste se ji lani izognili, ker naj bi se je bali.

»Zares me je močno podžgala, toda v ringu bom morala biti mirna, zbrana in osredotočena na svojo nalogo. Če se mi bo ponudila priložnost, da jo stisnem v kot, jo bom seveda izkoristila in 'stopila na plin', ne bom pa si smela privoščiti, da bi me v ringu zanesla čustva.«

Od vašega zadnjega dvoboja sta minili že skoraj dve leti. Ali ste morda zaradi tega kaj bolj živčni kot običajno?

»Niti ne. Če sem iskrena, sem pričakovala, da bom bolj živčna, kot sem. Verjetno sem tako umirjena tudi zaradi tega, ker sem prepričana, da bodo udarci, ki smo jih pilili na treningih, učinkovito delovali proti Braekhusovi. Stvari so se preprosto zložile v celoto. Če se je v preteklosti proti kateri od tekmic kdaj pojavil kakšen dvom, ga zdaj ni.«

Kako so vas sprejeli na Norveškem?

»V redu. Eden od norveških boksarjev, ki bo nastopil na prireditvi, mi je rekel, da bo navijal zame.«

Boste imeli v Lillestrømu tudi svoje navijače?

»Da, tokrat bom imela v dvorani tudi svoje najbližje, ki so našli ugodne letalske vozovnice iz Zagreba do Osla. Že vnaprej smo se dogovorili, da bom po dvoboju ostala z njimi še dva dneva na Norveškem, nakar se bomo skupaj vrnili domov.«

Ali si upate napovedati razplet obračuna?

»Po mojem bo trajal vseh deset rund, zmagala pa bom po točkah.«