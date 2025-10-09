Naš vrhunski boksar se bo jutri boril za svoj prvi pas

Vrhunski slovenski profesionalni boksar Andrej Baković je dolgo čakal na svojo veliko priložnost, ki jo je zdaj tudi dočakal. Na jutrišnji mednarodni prireditvi v Marbelli se bo namreč prvič boril za enega od pasov – za naslov celinskega prvaka v srednji kategoriji po različici IBO. »Ko me je menedžer Petar Colnar poklical in mi po posredovanju Slađana Janjanina ponudil ta dvoboj, nisem dolgo okleval. Takoj sem ga sprejel, toda najprej se nisem želel pretirano veseliti, saj je že nekaj takšnih obljubljenih obračunov padlo v vodo. Šele ko sem nato v roke prejel v podpis pogodbo, sem začel verjeti, da je to res in da sem dejansko dobil največjo borbo dosedanje kariere,« je Baković kar žarel od silne sreče pred odhodom v Španijo.

Zaveda se, da je to njegova velika priložnost, ki je ne namerava izpustiti iz rok. V Marbelli je tako trdno odločen dati vse od sebe in premagati Angleža Jacka McGanna, ki ima v svoji boksarski poklicni statistiki dvanajst zmag (7 s k. o.), en neodločen izid in dva poraza. Zanimivo, da se je »romar«, kakor se glasi vzdevek 32-letnega borca iz Liverpoola, pred tem dokazoval tudi v mešanih borilnih športih (MMA), v katerih je nanizal enajst zmag in doživel pet porazov.

Verjame, da je boljši

»Ogledal sem si več posnetkov Jackovih dvobojev in moram reči, da mi ni nagnal strahu v kosti. Daleč od tega, da bi bil slab borec, zagotovo je kakovosten in dobro telesno pripravljen, kar zadeva tehniko boksa, pa me ni prepričal. Nočem zveneti vzvišeno, toda verjamem, da sem boljši od njega. Še več; prepričan sem, da ga bom premagal in se vrnil domov s pasom,« je 35-letni Ljubljančan samozavestno napovedal, da bo jutri slavil jubilejno 20. zmago (le enkrat je doslej izgubil) in prinesel v Slovenijo lovoriko združenja, v katerem je – mimogrede – v težki kategoriji že več kot štiri leta svetovni prvak tudi ukrajinski šampion Oleksandr Usik.