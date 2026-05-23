Naši hokejisti v Švici izgubili proti Danski, odločala bo tekma z Italijo

Slovenija je imela danes prvo priložnost, da bi si že zagotovila obstanek med elito. Za to pa bi morala premagati Dansko, bodisi po rednem delu ali podaljšku. V Fribourgu je izgubila z 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Slovenci ostajajo pri treh točkah v skupini B, o obstanku med elito bo odločala zadnja tekma z Italijo v ponedeljek.

Slovenija je tako tudi po šestih tekmah v skupini B ostala pri treh točkah za zdaj štiri poraze (Norveška, Švedska, Kanada, Danska), enem porazu po kazenskih strelih (Slovaška) in eni zmagi po podaljšku (Češka). Njihov današnji tekmec Danska, lani še polfinalist SP, pa je dobila prve tri točke in je zdaj na lestvici pred Slovenijo.