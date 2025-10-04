  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSTVO

Naslov bo Tadej Pogačar napadal v Franciji, branil doma

Trasa slovenskega prvenstva bi lahko potekala v Kranju ali Kamniku.
Tadej Pogačar bo na EP nastopil v posebnem reprezentančnem dresu svetovnega prvaka. FOTO: Kolesarska Zveza Slovenije
Tadej Pogačar bo na EP nastopil v posebnem reprezentančnem dresu svetovnega prvaka. FOTO: Kolesarska Zveza Slovenije
Miha Hočevar
 4. 10. 2025 | 09:21
3:18
A+A-

Tadej Pogačar kot za stavo nabira najbolj cenjene trofejne majice v kolesarstvu, navsezadnje je prejšnjo nedeljo drugič zapored osvojil mavrično majico svetovnega prvaka. Že teden dni pozneje bi lahko postal še evropski prvak, saj mu je trasa jutrišnje cestne dirke na prvenstvu stare celine v Franciji pisana na kožo.

Dodatni motiv za najboljšega kolesarja na svetu je to, da bi evropsko lovoriko lahko prihodnje leto branil na domačih cestah. Evropska kolesarska zveza je pohitela s potrditvijo, da bo EP prihodnje leto gostila Slovenija (objavo je bilo pričakovati po EP v Franciji) oziroma Ljubljana. A ni nujno, da bo trasa potekala po našem glavnem mestu. Pri Kolesarski zvezi Slovenije se bodo o njej odločili po vrnitvi iz Francije, po naših podatkih pa se nagibajo k pripravi zahtevnega 15-kilometrskega kroga, ki bi hkrati ustrezal našim največjim adutom in bi bil magnet za gledalce. Za to bi bila morda bolj kot Ljubljana primerna Kranj ali Kamnik z okoliškimi hribi, ki jih Pogačar in drugi slovenski kolesarji poznajo kot lastni žep.

Troboj zvezdnikov

A se bo treba pred razmišljanjem o domačem EP osredotočiti na preizkušnjo v francoskih departmajih Ardèche in Drôme. To bo z 202,5 kilometrsko traso s skoraj 3500 višinskimi metri najzahtevnejše člansko EP doslej. To tekmovanje nima posebej bogate tradicije, profesionalci so na njem prvič nastopili leta 2016, dotlej pa je bila to preizkušnja za mlajše kategorije. V zadnjem desetletju, ko je EP iskalo domovinsko pravico v natrpanem tekmovalnem koledarju najboljših kolesarjev, so na bolj kot ne ravninskih trasah praviloma zmagovali sprinterji, letošnja hribovita proga pa je privabila kopico zvezdniških imen.

Ob Pogačarju še Remca Evenepoela, Jonasa Vingegaarda, Mattiasa Skjelmoseja, Joãa Almeido, Juana Ayusa in druge. V ospredju bo troboj Pogačar-Vingegaard-Evenepoel, ki smo ga v zadnjih letih vajeni na Touru, ne pa na enodnevnih dirkah.

Stavnice ne dvomijo o tem, kdo je favorit: Slovenec, ki je bil od Belgijca boljši na devetih od zadnjih desetih enodnevnih dirk, na katerih sta nastopila skupaj. Na tretje mesto postavljajo Danca, ki ima bore malo izkušenj z velikih klasičnih dirk. To bo njegova šele 26. enodnevna dirka v 10-letni karieri med profesionalci, dobil pa je le eno, Drôme Classics leta 2022.

Za Pogačarja, ki je poleg dveh svetovnih prvenstev dobil že devet spomenikov, bo to 85. enodnevni nastop v slabih sedmih letih med profesionalci, na njem pa bo lovil 106. karierno zmago.

V njegov prid govorita vzpona na Saint Romain de Lerps (7 km, 7,2-odstotni povprečni naklon) in Val d'Enfer (1,6 km, 9,7 %). Daljšega bodo kolesarji morali premagati trikrat, v daljših krogih v sredini dirke, krajšega pa šestkrat, saj bo del tako treh daljših kot treh krajših zaključnih krogov.

Kje bo napadel Pogačar? Sodeč po tem, da je na SP to storil že 105 km pred ciljem, je pričakovati, da bo skočil že na daljšem vzponu na Saint Romain de Lerps, ki skriva nekaj izjemno strmih in ozkih odsekov, na katerih bi mu morda lahko sledil le njegov veliki tekmec s Toura Vingegaard.

Več iz teme

kolesarstvoTadej Pogačarsvetovno prvenstvoevropsko prvenstvo
ZADNJE NOVICE
10:36
Novice  |  Slovenija
ŠOKANTNO

Nekdanji politik prestopil vse meje, takole se je norčeval iz smrti novinarja Česna

V razgreti razpravi je med komentarji nadaljeval z žaljivkami ...
4. 10. 2025 | 10:36
10:30
Bulvar  |  Tuji trači
DOPOLNILA 90 LET

Tej igralki so v Hollywoodu rekli tudi Nuna s preklopnim nožem

Britanska igralka sodi med najboljše filmske pevke vseh časov.
4. 10. 2025 | 10:30
09:45
Bulvar  |  Glasba in film
PRVIČ SNEMALA ZA SERIJO

Pesem, ki smo jo čakali celo poletje, končno tu

Nina Pušlar je naslovno pesem serije Nemirna kri poleti večkrat zapela na koncertih.
4. 10. 2025 | 09:45
09:38
Bulvar  |  Domači trači
OBTOŽBE GLASBENIKOV

Med slovensko estrado izbruhnila totalna vojna

Družbena omrežja pregorevajo od komentarjev.
4. 10. 2025 | 09:38
09:21
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Naslov bo Tadej Pogačar napadal v Franciji, branil doma

Trasa slovenskega prvenstva bi lahko potekala v Kranju ali Kamniku.
Miha Hočevar4. 10. 2025 | 09:21
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINICA SE JE POVEČALA

Naša dvakratna olimpijska zmagovalka hčerki sešila krstno oblekico (Suzy)

Spretna Urša Bogataj.
4. 10. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki