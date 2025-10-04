Naslov bo Tadej Pogačar napadal v Franciji, branil doma

Tadej Pogačar kot za stavo nabira najbolj cenjene trofejne majice v kolesarstvu, navsezadnje je prejšnjo nedeljo drugič zapored osvojil mavrično majico svetovnega prvaka. Že teden dni pozneje bi lahko postal še evropski prvak, saj mu je trasa jutrišnje cestne dirke na prvenstvu stare celine v Franciji pisana na kožo.

Dodatni motiv za najboljšega kolesarja na svetu je to, da bi evropsko lovoriko lahko prihodnje leto branil na domačih cestah. Evropska kolesarska zveza je pohitela s potrditvijo, da bo EP prihodnje leto gostila Slovenija (objavo je bilo pričakovati po EP v Franciji) oziroma Ljubljana. A ni nujno, da bo trasa potekala po našem glavnem mestu. Pri Kolesarski zvezi Slovenije se bodo o njej odločili po vrnitvi iz Francije, po naših podatkih pa se nagibajo k pripravi zahtevnega 15-kilometrskega kroga, ki bi hkrati ustrezal našim največjim adutom in bi bil magnet za gledalce. Za to bi bila morda bolj kot Ljubljana primerna Kranj ali Kamnik z okoliškimi hribi, ki jih Pogačar in drugi slovenski kolesarji poznajo kot lastni žep.

Troboj zvezdnikov

A se bo treba pred razmišljanjem o domačem EP osredotočiti na preizkušnjo v francoskih departmajih Ardèche in Drôme. To bo z 202,5 kilometrsko traso s skoraj 3500 višinskimi metri najzahtevnejše člansko EP doslej. To tekmovanje nima posebej bogate tradicije, profesionalci so na njem prvič nastopili leta 2016, dotlej pa je bila to preizkušnja za mlajše kategorije. V zadnjem desetletju, ko je EP iskalo domovinsko pravico v natrpanem tekmovalnem koledarju najboljših kolesarjev, so na bolj kot ne ravninskih trasah praviloma zmagovali sprinterji, letošnja hribovita proga pa je privabila kopico zvezdniških imen.

Ob Pogačarju še Remca Evenepoela, Jonasa Vingegaarda, Mattiasa Skjelmoseja, Joãa Almeido, Juana Ayusa in druge. V ospredju bo troboj Pogačar-Vingegaard-Evenepoel, ki smo ga v zadnjih letih vajeni na Touru, ne pa na enodnevnih dirkah.

Stavnice ne dvomijo o tem, kdo je favorit: Slovenec, ki je bil od Belgijca boljši na devetih od zadnjih desetih enodnevnih dirk, na katerih sta nastopila skupaj. Na tretje mesto postavljajo Danca, ki ima bore malo izkušenj z velikih klasičnih dirk. To bo njegova šele 26. enodnevna dirka v 10-letni karieri med profesionalci, dobil pa je le eno, Drôme Classics leta 2022.

Za Pogačarja, ki je poleg dveh svetovnih prvenstev dobil že devet spomenikov, bo to 85. enodnevni nastop v slabih sedmih letih med profesionalci, na njem pa bo lovil 106. karierno zmago.

V njegov prid govorita vzpona na Saint Romain de Lerps (7 km, 7,2-odstotni povprečni naklon) in Val d'Enfer (1,6 km, 9,7 %). Daljšega bodo kolesarji morali premagati trikrat, v daljših krogih v sredini dirke, krajšega pa šestkrat, saj bo del tako treh daljših kot treh krajših zaključnih krogov.

Kje bo napadel Pogačar? Sodeč po tem, da je na SP to storil že 105 km pred ciljem, je pričakovati, da bo skočil že na daljšem vzponu na Saint Romain de Lerps, ki skriva nekaj izjemno strmih in ozkih odsekov, na katerih bi mu morda lahko sledil le njegov veliki tekmec s Toura Vingegaard.