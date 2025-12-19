Navzlic porazu brez jeze med privrženci Cedevite Olimpije

Tivoli in Stožice. To sta dve osrednji pokriti areni ljubljanskih športnih klubov ter zdaj spet navdušenih privržencev. V prvi obiskovalci hokejskih tekem ne skrivajo veselja ob odličnih Olimpijinih predstavah v razširjeni avstrijski ligi (po sredini zmagi pri vodilnem moštvu iz Gradca bodo zmaji igrali drevi ob 19.15 doma s Pustertalom), stožiška dvorana pa ponuja lepe košarkarske večere. In ti dejansko privabljajo pozornost zahtevnega ljubljanskega občinstva, ki je nazadnje navzlic porazu s Hapoelom zaploskalo svojim zmajem. Tekma med domačo Cedevito Olimpijo in izraelskim tekmecem (81:84; Nikolić 27, Gibson 18, Blažič 11, Girard 8, Kennedy 6; Harper 21) bo ostala v spominu štiritisočglave množice kot ena tistih, na kateri bi bilo iz domačega zornega kota mogoče storiti več. Potek tekme tega sicer niti posebej ne bi potrdil, saj so Ljubljančani že od uvodni minut zaostajali, ob polčasu denimo za 11 točk, toda lov z odločnim pristopom v drugem delu je privabljal aplavz s tribun, ki resda ne pokajo po šivih tako kot nekoč v evroligi, toda po nekaterih neprepričljivih sezonah je zdaj v Stožicah spet doma moštvo z všečno igro, jasno strokovno strategijo in s posrečenim jedrom moštva domačih adutov in tujih okrepitev.

Za moštvo oddiha ni

Po koncu se je Aleksej Nikolić, najučinkovitejši na igrišču, dobro odrezal tudi s športnim pogledom v analizi tekme, ko razloga za poraz ni iskal v sodnikih. Ti so sicer večkrat močno razjezili občinstvo, trenerja zmajev Zvezdana Mitrovića pa do te ravni, da je jezo plačal z izključitvijo. »Ves čas sem imel občutek, da smo bili korak za njimi. Na koncu pa so odločale malenkosti. Kljub vsemu nismo nikoli odnehali, kar je naša odlika že celo sezono,« se je ozrl k večeru učinkoviti reprezentančni košarkar. Za moštvo oddiha ni, res pa je, da do sobote, 3. januarja 2026, ko se bo to pomerilo za točke lige Aba s Spartakom iz Subotice, v Stožicah ne bo igralo. Pred zmaji je namreč niz štirih zaporednih gostovanj: v Beogradu z Mego (21.12.) in Crveno zvezdo (27.12.), v Solunu z Arisom (30.12.) ter pri tivolskih sosedih (23.12.). Tekma s Perspektivo Illirijo bo namreč privabljala posebno pozornost. Projekt po notah Saše Dončića in nazadnje s prihodom Bobana Marjanovića, nekdanjega asa v ligi NBA, je zanimiv, a glede navijaške naklonjenosti seveda ni dvomov. Ta v veliki večini pripada Cedeviti Olimpiji. Še zlasti v tej sezoni, ko moštvo igra zelo všečno.