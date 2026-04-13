Ne boste verjeli, kateri klub prevzema slovenski selektor Sekulić

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener košarkarskega kluba Dubaj, ki igra tako v ligi Aba kot evroligi, so danes potrdili v klubu iz Združenih arabskih emiratov. Oseminštiridesetletni slovenski strateg bo vodil Dubaj do konca sezone. Član Dubaja je tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

Prva tekma Sekulića na klopi bo proti Valencii v zadnjem krogu evrolige.Dubaj se je konec minulega tedna razšel z Jurico Golemcem, s katerim se je dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe. Ekipo bo na današnji tekmi v Sarajevu proti Budućnosti v ligi Aba vodil še pomočnik Jan Šentjurc. Golemac je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra 2025 je podaljšal pogodbo do leta 2028. A v klubu z 48-letnim slovenskim trenerjem niso bili več zadovoljni.

Dubaj ima v evroligi majhne možnosti, da se prebije v "play-in", saj krog pred koncem rednega dela zaseda 11. mesto z 19 zmagami in 18 porazi. Bolje mu kaže v ligi Aba, kjer je na vrhu skupine za prvaka z 19 zmagami in le tremi porazi.