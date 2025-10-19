Ne Tadej Pogačar, na posebni dirki v Andori zmagal Primož Roglič (FOTO in VIDEO)

Slovenski kolesar Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec dvodelne revialne preizkušnje v Andori. Petintridesetletni Zasavec je bil dopoldne najhitrejši v gorskem kronometru, na mestnem kriteriju pa je bil drugi, kar je bilo dovolj za skupno zmago. Med četverico nastopajočih je bil tudi njegov rojak Tadej Pogačar.

Preizkušnja z imenom Andorra Cycling Masters je združila štiri zvezdnike kolesarstva. Ob Rogliču in Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG) sta nastopila tudi Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Organizatorji, ki so po navedbah različnih medijev vsakemu posamezniku namenili zajeten kupček denarja za nastop v Andori, so skušali na dirko privabiti tudi Remca Evenepoela, a ima Belgijec po koncu svoje sezone druge obveznosti.

Vingegaard in del Toro v gorskem kronometru precej zaostala

Na gorskem kronometru je Roglič za 20 sekund ugnal Pogačarja, medtem ko sta del Toro (+2:26) in Vingegaard (+3:45) precej zaostala. V mestnem kriteriju je bil nato najboljši del Toro, ki je tudi ciljno črto po sprintu prečkal za las pred Rogličem, malce pa sta zaostala Pogačar in Vingegaard. Skupno je zmaga pripadla Rogliču, ki bo konec meseca dopolnil 36 let.

Organizatorji so v dneh pred dogodkom dodali, da ga bodo ovekovečili z dokumentarnim filmom, a niso razkrili, na kateri platformi ter kdaj bo na sporedu.

Preizkušnjo so skušali izpeljati že lani, a se niso uspeli pravočasno dogovoriti s kolesarji glede datuma izvedbe. Letos je ta padel povsem ob koncu sezone, ko predvsem največji zvezdniki že nastopajo na različnih ekshibicijah in kriterijih.