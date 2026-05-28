Neprepričljiv začetek šahovskih favoritov

Tradicionalni Norway Chess, eden najmočnejših in najzanimivejših turnirjev v šahu, se je letos iz Stavangerja preselil v Oslo. Format s posebnim točkovanjem ostaja enak, zmaga v standardni partiji namreč prinaša tri točke, v primeru remija pa igralca prejmeta vsak po eno točko in se v dodatni partiji s skrajšanim časom za razmišljanje pomerita za dodatno polovičko. Tretjič zapored vzporedno potekata tako moški kot ženski turnir z enakim nagradnim skladom. Domači junak in najboljši igralec s svetovne lestvice Magnus Carlsen od leta 2019, ko so prireditelji prvič predstavili ta format turnirja, le enkrat ni končal na vrhu. To se je zgodilo leta 2023, tokrat pa skupno lovi že svojo osmo lovoriko na domačem prizorišču. Začetek je bil zanj vse prej kot spodbuden, saj je v uvodnem krogu doživel presenetljiv poraz z Alirezo Firouzjo.

Za naturaliziranega Francoza je bila to sploh prva zmaga proti Carlsenu v standardnem tempu, dosegel pa jo je le nekaj dni po poraznem nastopu na drugem turnirju serije Grand Chess Tour v Bukarešti. Na njem je ob treh porazih v petih partijah zaradi padca z odra utrpel še hud zvin gležnja in turnirja nato sploh ni dokončal. Po temeljitem pregledu je prejel zeleno luč za pot na Norveško, kjer igra s posebno opornico in s poškodovano nogo v dvignjenem položaju. Kljub bolečinam mu je uspel sanjski uvod, saj je ob Carlsenu v 2. krogu ugnal tudi Praggnanandho in je s šestimi točkami za dve zmagi v standardnem tempu prevzel zanesljivo vodstvo.

Carlsen je spodrsljaj s Firouzjo želel popraviti v 2. krogu z belimi figurami proti Nemcu Vincentu Keymerju, velikemu zmagovalcu iz Bukarešte. S kakovostjo kaotične partije ne more biti zadovoljen nihče od obeh tekmecev, saj sta oba zapravila več priložnosti in v tej luči se zdi remi najbolj pravičen. V hitropotezni partiji je nato Carlsen le pokazal svoj pravi obraz in si zagotovil dodatne pol točke, a se je njegov zaostanek za Firouzjo povečal kar na 4,5 točke. Turnir poteka po dvokrožnem sistemu, tako da ima vseeno še precej časa, da ga ujame.

Enako neprepričljivo kot Carlsen je turnir odprla favoritinja ženskega dela, svetovna prvakinja Ju Wenjun. Proti mladi Indijki Divyji in izkušeni Ukrajinki Ani Muzičuk je obe standardni partiji le remizirala, nato pa s skrajšanim časom za razmišljanje doživela dva poraza.

Beli na potezi FOTO: Šzs