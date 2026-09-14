Nepričakovan poraz slovenskih odbojkarjev proti Grčiji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabia Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko v dvorani PalaPanini tokrat izgubili z Grčijo z 1:3 (-18, 19, -23, -20). V sredo ob 21.00 bodo igrali proti Češki.

Trikratni evropski podprvaki, ki branijo bron, so na tem turnirju prvič pokleknili. Trdoživi Grki, že bronasti na EP leta 1987, so bili premočan tekmec, ki je predvsem delal manj napak. Slovenski odbojkarji so le pri servisu naredili 26 napak, tudi drugi elementi igre niso stekli, tako da bodo morali nove točke loviti v sredo s Čehi in v četrtek s favorizirano Italijo.

V slovenski vrsti je bil z 20 točkami najboljši Nik Mujanović, 16 jih je dodal Rok Možič. Pri Grkih je Dimitrios Muhlias dosegel 12 točk.