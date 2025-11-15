Neustavljivi Luka Dončić z dvojnim dvojčkom LA Lakers popeljal do nove zmage (VIDEO)

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zbral 24 točk in 12 podaj, Austin Reaves pa 31 točk za zmago košarkarjev Los Angeles Lakers na tekmi rednega dela in pokala severnoameriške lige NBA s 118:104 v gosteh proti New Orleans Pelicans.

Deandre Ayton je zadel 10 od 11 metov in tekmo končal z 20 točkami, 16 skoki, dvema ukradenima žogama in blokado za Lakers, ki so po dveh tekmah pokalu neporaženi ter so ostali na vrhu zahodne skupine B.

Trey Murphy III je za Pelicanse, ki so izgubili četrto zaporedno tekmo in imajo najslabši izid v zahodni konferenci, dosegel 35 točk.

Lakers čaka naslednja tekma že v noči na nedeljo po slovenske času v Milwaukeeju, kjer jih čakajo igralci Bucks.