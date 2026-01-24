Neverjetna Nika Prevc ponovno slavila

Vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk Nika Prevc (129 in 128 m, 279,4 točke) je zmagala na prvi tekmi v Saporu na Japonskem. Za svetovno prvakinjo in svetovno rekorderko se je na drugo mesto uvrstila Kanadčanka Abigail Strate (132,5 in 130 m, 273,9), tretja je bila Anna Odine Stroem (123 in 129 m, 260,3). Četrta je bila domačinka Nozomi Maruyama (130 in 126,5 m, 256,7), ki je druga za Prevc v boju za veliki globus v tej sezoni. Deseta je bila Nika Vodan (123 in 131 m, 240,1). Tretja slovenska finalistka Katra Komar (109 in 109,5 m, 178,4) je bila 30. Na 31. mestu je tekmo po prvi seriji končala Maja Kovačič (112 m, 88,3), drugi nastop je zgrešila za 1,2 točke. Ljubenčanka Taja Terbovšek (105 m, 79,4) je dan po sedemnajstem rojstnem dnevu prav tako ostala brez finala na 39. mestu.

»Zadovoljna sem z današnjo tekmo in sem uživala, posebej v poskusni seriji. Zelo dobro sem tudi prenesla časovno razliko in potovanja. A je za vse enako in mi to ne predstavlja težav. Želim si tudi, da bi zmagala v nedeljo,« je v izjavi za organizatorje dejala Prevc. Dvakratna zaporedna skupna zmagovalka pokala je slavila svojo 34 posamično zmago v pokalu. Po prvi seriji je vodila tudi tokrat in imela pred drugouvrščeno Maruyamo 6,7 točke prednosti, pred tretjo Strate pa sedem točk. To sta bili tudi edini tekmovalki z manj kot desetimi točkami zaostanka za najboljšo slovensko skakalko.

Druga tekma že jutri

Japonka je nastopila iz istega zaletnega mesta kot Prevc, iz mesta višje Kanadčanka. Ob tem je imela Prevc najvišji vetrovni dodatek med vsemi za slabše razmere, 10,9 točke. Na četrtem mestu je bila Stroem s 14,1 točke zaostanka. V finalu najboljše četverica je največ pridobila Stroem in iz zmagovalnega odra izrinila Maruyamo. Ta je nazadovala za dve mesti in zapustila zmagovalni oder, saj je Strate zdržala pritisk, še bolj pa Nika Prevc. Na japonskem prizorišču olimpijskih iger leta 1972 je podaljšala serijo zmag družine Prevc na osem, prejšnji je Domen dosegel nekaj dni pred tem, ko je 18. januarja slavil drugič v nizu.

V nedeljo bo v Saporu še druga tekma. Začela se bo ob tretji uri zjutraj po slovenskem času, ob 1.30 bodo kvalifikacije.