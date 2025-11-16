Neverjetna predstava Luke Dončića: Vem, da so vsi utrujeni, a prišli smo, da zmagamo

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 41 točk in devet skokov, Austin Reaves je dodal 25 točk in osem asistenc za prepričljivo gostujočo zmago Los Angeles Lakers s 119:95 proti Milwaukee Bucks. V tekmi severnoameriške košarkarske lige NBA je za goste 20 točk in 10 skokov prispeval še Deandre Ayton.

Obe ekipi sta igrali drugi zaporedni večer in sta medsebojni dvoboj začeli po zmagah nad prejšnjima tekmecema. Dončić je priznal, da bo vesel, ko se bodo po dobrem tednu dni gostovanj vrnili domov. »Odigrali smo veliko tekem,« je dejal.

»A vsi so tokrat igrali neverjetno, našli smo pravo energijo. Fantom sem rekel, da moramo graditi drug na drugem, ker vem, da so vsi utrujeni, ampak prišli smo sem, da zmagamo.« je pojasnil Dončić na novinarski konferenci.

Lakers so bili brez Ruija Hachimure (bolečine v mečih) in Marcusa Smarta (bolezen). LeBron James je zaradi išiasa izpustil vseh 14 tekem te sezone. Ekipe ni spremljal na potovanju, temveč je vadil s podružnico ekipe v ligi G, medtem ko stopnjuje priprave na začetek svoje brez primere 23. sezone NBA.