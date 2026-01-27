  • Delo d.o.o.
NBA

Neverjetni Dončić bikom nasul 46 točk (FOTO in VIDEO)

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Clevelandu, pri trenutno peti zasedbi vzhodne konference (28-20).
STA, M. U.
 27. 1. 2026 | 06:47
 27. 1. 2026 | 07:10
1:55
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na tekmi severnoameriške lige NBA v Chicagu prikazal izjemno učinkovito predstavo. Zvezdnik jezernikov iz Los Angelesa je bikom nasul 46 točk, v 38:05 minute pa je zbral še 11 podaj in pobral sedem žog pod obročema. Kalifornijska ekipa je zmagala s 129:118.

Šestindvajsetletni Ljubljančan je pred dvobojem v United Centru prejel priznanje za najboljšega igralca tedna v zahodni konferenci, svoje mojstrstvo pa je nato dokazal tudi na parketu. Njegov met iz igre je bil 15-25, za tri točke pa 8-14.

Poleg Dončića se je izkazal tudi veteran LeBron James s 24 točkami, petimi skoki in tremi asistencami, medtem ko je Japonec Rui Hachimura po prihodu s klopi bikom nasul 23 točk ob metu 9-11.

»V prvem polčasu smo opravili odlično delo. V tretji četrtini smo se nekoliko preveč sprostili in na tem moramo delati na naslednjih tekmah. Na splošno pa je za nami odlična tekma, kjer smo vsi prispevali svoj delež k zmagi,« je po dobri predstavi v vetrovnem mestu dejal Dončić.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 28-17 na petem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so Oklahoma City Thunder (37-10), San Antonio Spurs, Denver Nuggets (oba 31-15) in Houston Rockets (28-16).

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Clevelandu, pri trenutno peti zasedbi vzhodne konference (28-20).

Pri osmoljencih današnje tekme iz Chicaga sta bila najbolj učinkovita Coby White s 23 in Ayo Dosunmu z 20 točkami.

