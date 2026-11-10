Neverjetni Dončić: takšnega začetka sezone NBA nismo videli že več kot 60 let (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po dnevu počitka v severnoameriški ligi NBA še osmič zapovrstjo presegel mejo 30 točk. Tokrat je ob gostujoči zmagi Los Angeles Lakers proti Atlanta Hawks s 124:114 prispeval 32 točk, ob tem pa dodal še deset asistenc.

Potem ko je Ljubljančan zaradi težav s hrbtom izpustil obračun proti Detroit Pistons, ga je ponoči na stranskem tiru zamenjal Austin Reaves, ki je proti batom blestel s 43 točkami. Strelsko breme jezernikov je tokrat v veliki večini prevzel Dončić in še osmič zapovrstjo presegel mejo 30 točk. Igral je dobrih 39 minut ter dosegel 32 točk, 10 asistenc in osem skokov, ob tem pa je zbral še pet ukradenih in šest izgubljenih žog ter dve blokadi. Iz igre je zadel 11 od 22 metov, od tega tri od 11 za tri točke, nezgrešljiv je bil s črte prostih metov (7/7).

Lakers so si proti Atlanti (7-5) v drugi četrtini priigrali 20 točk naskoka, a so kot že večkrat to sezono prednost izpustili iz rok. Hawks so se približali na vsega dve točki, a je ob koncu moštvo iz Los Angelesa strnilo vrste in zapečatilo usodo domače ekipe. Ob Dončiću se je s 23 točkami in osmimi skoki izkazal Sandro Mamukelašvili, 21 jih je dodal Walker Kessler (10 skokov), 18 pa Collin Sexton. Pri domačih je 21 točk s klopi dosegel CJ McCollum, eno manj je dodal Nickeil Alexander-Walker.

Slovenski as je po desetih odigranih tekmah to sezono, dve je izpustil zaradi počitka ob zaporednih tekmah, pri 393 točkah. Več jih je v vsej zgodovini po toliko tekmah dosegel le Wilt Chamberlain, in sicer v sezoni 1962/63 (529) in 1961/62 (496).