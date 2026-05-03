Neverjetni Pogačar osvojil dirko, ki mu je manjkala!

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu.

Pogačar v zadnji etapi, ki je potekala od Lucensa do Leysina (178,2 km), ni posebej napadal nove etapne zmage, je pa pozorno spremljal tekmece, ki so na najtežjem delu zadnjega klanca večkrat poskusili. Še posebej Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) je bil zelo dejaven, a se Slovenca ni mogel znebiti. Ta je v zadnjih nekaj 100 m po pospeševanju Lipowitza švignil mimo njega in se zanesljivo odpeljal četrti etapni zmagi naproti. Ciljno črto je Pogačar prečkal tri sekunde pred Lipowitzem, sedem sekund za zmagovalcem pa je kot tretji končal Roglič, ki je v zadnjem delu dobro nadoknadil razliko do obeh najboljših in končal tik za svojim moštvenim kolegom pri Red Bullu.

Pogačar je vključno s skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. To sezono je dobil že Strade Bianche, Milano-Sanremo, Flandrijo in Liege - Bastogne - Liege.