Ni mu para: Pogačar je zmagal še eno večdnevno dirko

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec petdnevne dirke po Švici. Sedemindvajsetletnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo v Villars-sur-Ollonu (150,7 km) in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Tourom. Pogačar je danes zabeležil 120. in 121. zmago v karieri in že 13. po vsega 16 tekmovalnih dneh v sezoni 2026. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano-Sanremo, po Flandriji in v Liegeu, nato pa je po Romandiji do skupnega slavja dobil štiri etape, do zmage v seštevku Švice pa tri, potem ko je bil najboljši že v prvi etapi in v sobotni vožnji na čas.

Danes je na edinem pravem gorskem testu švicarske pentlje preverjal formo pred prihajajočo dirko po Franciji in z napadom v zadnjih devetih kilometrih le postavil piko na i odlični predstavi v tem tednu. Ciljno črto je prečkal sedem sekund pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain-Victorious), medtem ko je tretjeuvrščeni Nizozemec Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) zaostal 1:33 minute. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je bil 14. z zaostankom 3:09 minute za svojim rojakom, medtem ko je še tretji slovenski predstavnik Domen Novak v ekipi emiratov v prvem delu etape pomagal rojaku Pogačarju in kasneje pričakovano popustil.

Velika prednost v skupnem seštevku

Pogačar je v skupnem seštevku drugouvrščenega Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost) prehitel kar za 6:32 minute, kar je najvišja prednost na švicarski pentlji po davnem letu 1959, ko je Nemec Hans Junkermann tekmece na precej daljši trasi ugnal za 10:19 minute. Tretji je bil skupno Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek), ki je zaostal 6:53 minute. Roglič je bil skupno osmi z zaostankom 9:23 minute.