ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI

Nika Domnovo zmagoslavje spremljala v avtomobilu

Nika Prevc se že zelo veseli spektakla in zimske kulise na Ljubnem. S srednjo skakalnico pod Rajhovko ni na ti, preizkusila bo dres za OI.
Nika Prevc je z rumeno majico dobila dodatno spodbudo in zagon. FOTO: Blaž Samec
Nika Prevc je z rumeno majico dobila dodatno spodbudo in zagon. FOTO: Blaž Samec
Miha Šimnovec
 9. 1. 2026 | 05:35
4:50
A+A-

Na Ljubnem ob Savinji je že vse nared za današnji začetek tridnevnega tekmovanja, ki leto za letom potrjuje primat najbolj obiskane prireditve za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih. Neustrašna slovenska dekleta si bodo prizadevala čim bolje unovčiti prednost poznavanja domače srednje naprave pod Rajhovko, v središču pozornosti pa bo kajpak vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc.

Šampionka kranjskega Triglava je minuli ponedeljek in torek v Beljaku, generalki za spektakel na Ljubnem, slavila dve zmagi in z vrha skupnega točkovanja za svetovni pokal zrinila Japonko Nozomi Marujama. »Z rumeno majico sem dobila dodatno spodbudo in zagon, najbrž je to tudi še eno lepo povabilo gledalcem na tekmovanje. Če sem iskrena, sem si jo že nekaj časa zelo želela, saj sem vedela, da sem lahko v tej sezoni močna,« je ocenila Prevčeva in se spomnila prejšnje sezone, v kateri se je v skupno vodstvo prebila na Japonskem.

Na Ljubnem se bo od danes do nedelje dokazovalo dvanajst slovenskih smučarskih skakalk. FOTO: Blaž Samec
Na Ljubnem se bo od danes do nedelje dokazovalo dvanajst slovenskih smučarskih skakalk. FOTO: Blaž Samec

»Letos sem do rumene majice prišla malce prej. Nisem pričakovala, da jo bom dobila tako hitro. Še dobro, da me je presenetilo, kajti v nasprotnem primeru bi se preveč obremenjevala z zaostankom,« je priznala dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka iz Selške doline. Z zdajšnjo formo je zadovoljna, ker je boljša, kot je bila na uvodnih preizkušnjah. V Beljaku se je morala sicer za obe zmagi zelo potruditi: na prvi tekmi je imela pred drugouvrščeno Liso Eder le 2,7 točke naskoka, na drugi pa pred omenjeno Avstrijko vsega 0,6 točke prednosti.

3 zmage je Nika Prevc že slavila na Ljubnem, skupaj jih ima v svetovnem pokalu že 29.

»Obakrat je bilo res precej tesno, takšne preizkušnje pa me le še dodatno spodbudijo. Toda še naprej moram iti postopoma – iz tekme v tekmo,« je razmišljala Prevčeva, ki je bila na avstrijskem Koroškem precej boljša od najhujše tekmice v skupni razvrstitvi Nozomi Marujama. Izkušena Azijka se je morala obakrat sprijazniti z osmim mestom. »Ne vem, ali je šlo pri njej za padec forme, morda je imela v Beljaku zgolj slab konec tedna,« je pripomnila. Čeprav je na ljubenski skakalnici v svojo korist odločila zadnje tri tekme za svetovni pokal, z njo nikoli ni bila na ti. »V primerjavi s tekmicami sem je le bolj vajena,« je pojasnila najboljša slovenska skakalka, ki bo na Ljubnem preizkusila kombinacijo tekmovalnega dresa za srednjo olimpijsko napravo v Predazzu.

»Zaradi tega se mi zdi še toliko pomembneje, da bom naredila dobre skoke in z njimi pridobila dobre občutke za olimpijske igre,« je poudarila in glede pričakovanj dodala, da si želi predvsem pokazati dobre skoke in razveseliti domače navijače. »Verjamem, da bodo zaradi ogromne količine snega, ki ga je zapadlo v začetku tedna, razmere za skakanje zelo dobre. Zavoljo tega bo tudi kulisa zelo lepa. Ljubno je posebno že zaradi tega, ker vem, koliko dela v izvedbo prireditve vložijo prostovoljci in kako zelo se vsi potrudijo zanjo,« je povedala Prevčeva.

Še bolj kot turneje se veseli Planice

Zmagoslavje brata Domna Prevca na 74. novoletni turneji je spremljala med vožnjo proti domu. »Po tekmi v Beljaku sva šla z očetom takoj na pot, tako da sva si potem v avtomobilu ogledala zadnjo preizkušnjo turneje v Bischofshofnu. Zelo sem bila vesela zanj, saj sem vedela, kako zelo si je želel zlatega orla – verjetno najbolj med vsemi lovorikami,« je zaupala Nika, ki mu je pred tekmo poslala sporočilo, čestitala pa mu bo v živo. »Po takšnih uspehih športniki na telefon prejmemo toliko čestitk, da zna biti za nas že obremenjujoče,« je razkrila branilka velikega kristalnega globusa, ki jo veseli, da bodo imela tudi dekleta v prihodnji zimi pravo novoletno turnejo.

Na Ljubnem ducat Slovenk

Ob Niki Prevc, ki vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, bodo od danes do nedelje na Ljubnem pod slovensko zastavo skakale še Nika Vodan (skupno 11.), Katra Komar (36.), Maja Kovačič (37.), Taja Terbovšek (42.), Tinkara Komar (51.), Živa Andrić, Jerica Jesenko, Ajda Košnjek, Taja Sitar ter Izadora Kopač in Taja Košir, ki bosta prestali ognjeni krst med svetovno elito.

»Zelo dobro je, da se bomo lahko tudi skakalke med seboj merile na tem velikem tekmovanju,« je presodila Prevčeva, ki pa se še bolj veseli poletov konec letošnjega marca v Planici. Na vprašanje, kaj bi ji pomenilo več, poker zmag na nemško-avstrijski turneji ali svetovni rekord na velikanki bratov Gorišek, je kot iz topa izstrelila: »Rekord!« In po krajšem premisleku dodala, da bodo morale sicer skakalke upravičiti zaupanje pristojnih, ki so jim prižgali zeleno luč za nastop na planiški letalnici ... 

