Nika Prevc druga, nekaj jo je močno razjezilo: »Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila«

Slovenski smučarski skakalki Niki Prevc (273,2 točke), vodilni po prvi seriji svetovnega pokala v Engelbergu, v finalu ni uspel napad na novo zmago. Prevc je v drugi seriji zapravila 4,9 točke prednosti, novo zmago ji je odnesel slabši doskok. Zmagala je Japonka Nozomi Maruyama s prednostjo 1,7 točke, ki je še povečala prednost v skupnem seštevku.

»Moram biti zadovoljna, moji skoki danes so bili dobri, sploh tisti v prvi seriji. Ampak ta doskok v 2. seriji me pa močno jezi. Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila. Vseeno mi je ta skakalnica zelo všeč,« je v prvem odzivu za TV Slovenija dejala 20-letna slovenska šampionka. Maruyama je s svojo peto zmago v sezoni v skupni razvrstitvi pokala prednost pred Prevc povečala na 154 točk. Edina preostala slovenska finalistka Nika Vodan (218,9 točke) je zasedla 15. mesto. Preostale tri Slovenke so ostale brez točk. Že po polovici tekme so nastope končale Maja Kovačič na 33., Katra Komar na 36. in Tinkara Komar na 39. mestu.

V nedeljo skakalke pod goro Titlis čaka še ena tekma svetovnega pokala; prva serija je na sporedu ob 11.30.