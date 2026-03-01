Nika Prevc iz desetega mesta skočila na stopničke

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (230,3 točke) je v drugi seriji tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu napredovala z desetega na tretje mesto in 22. v sezoni stala na stopničkah. Zmagala je domačinka Lisa Eder (247,1).

Prevc je po slabšem prvem skoku v drugo napadla in izenačila daljavo dneva 89,5 m. S tem je precej napredovala in v boju za stopničke ugnala vse tekmice z izjemo najboljših dveh po prvi seriji. Boljši sta bili na koncu le Eder in dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (235,8). Bolje kot v soboto se je izkazala tudi Nika Vodan (226,7). Po prvi seriji je bila četrta, v drugo pa je po 85 m dolgem skoku izgubila mesto proti rojakinji in končala na petem mestu.

Do točk tudi Komar in Bodlaj

Do točk sta prišli še Katra Komar in Taja Bodlaj. Komar (199,9) je v 12. finalnem nastopu v Hinzenbachu napredovala za pet mest in bila na koncu 21., Bodlaj (199,6) pa je izgubila nekaj mest in končala kot 24. Brez finala je ostala Jerica Jesenko, ki je bila 38., že v kvalifikacijah pa je obstala Nina Kontrec. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Lahti, kjer bi lahko Nika Prevc že potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Do konca sezone je namreč ostalo še sedem tekem.