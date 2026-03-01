  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HINZENBACH

Nika Prevc iz desetega mesta skočila na stopničke

Nika Prevc je z odlično drugo serijo v Hinzenbachu prišla na tretje mesto, zmaga Lisi Eder.
Nika Prevc FOTO: Georg Hochmuth Afp
Nika Prevc FOTO: Georg Hochmuth Afp
STA
 1. 3. 2026 | 16:50
 1. 3. 2026 | 16:58
1:34
A+A-

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (230,3 točke) je v drugi seriji tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu napredovala z desetega na tretje mesto in 22. v sezoni stala na stopničkah. Zmagala je domačinka Lisa Eder (247,1).

Prevc je po slabšem prvem skoku v drugo napadla in izenačila daljavo dneva 89,5 m. S tem je precej napredovala in v boju za stopničke ugnala vse tekmice z izjemo najboljših dveh po prvi seriji. Boljši sta bili na koncu le Eder in dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (235,8). Bolje kot v soboto se je izkazala tudi Nika Vodan (226,7). Po prvi seriji je bila četrta, v drugo pa je po 85 m dolgem skoku izgubila mesto proti rojakinji in končala na petem mestu.

Do točk tudi Komar in Bodlaj

Do točk sta prišli še Katra Komar in Taja Bodlaj. Komar (199,9) je v 12. finalnem nastopu v Hinzenbachu napredovala za pet mest in bila na koncu 21., Bodlaj (199,6) pa je izgubila nekaj mest in končala kot 24. Brez finala je ostala Jerica Jesenko, ki je bila 38., že v kvalifikacijah pa je obstala Nina Kontrec. Naslednja postaja svetovnega pokala bo Lahti, kjer bi lahko Nika Prevc že potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Do konca sezone je namreč ostalo še sedem tekem.

Več iz teme

Nika PrevcHinzenbachsvetovni pokalsmučarski skokiNika Vodan
ZADNJE NOVICE
19:05
Bulvar  |  Tuji trači
DOBRODOŠLICA

Znana pevka vpila z balkona, dobila neprijeten odgovor in se skrila v sobo (VIDEO)

Tega res ni pričakovala.
1. 3. 2026 | 19:05
18:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ALERGIJA

16-letnik pojedel klobase, pa umrl! Njegova smrt sprva pripisana astmi, a v resnici šlo za ...

To je alergija 21. stoletja.
1. 3. 2026 | 18:48
18:21
Šport  |  Športni trači
PRSTANA NA ROKI

Se bo Domen Prevc kmalu poročil? Ta prizor z današnje tekme da misliti (FOTO)

Na današnji tekmi smučarskih poletov v Kulmu je kamera ujela prstana na roki izbranke Domna Prevca.
1. 3. 2026 | 18:21
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za sočutna dejanja, ustvarjalnost in duhovno rast

Astrološka napoved za ponedeljek, 2. marec.
Delo UI1. 3. 2026 | 18:00
17:53
Bulvar  |  Zanimivosti
REKORDI PADAJO

Znanstveniki odkrili pošastno 15-metrsko kačo, ki ruši vse rekorde (FOTO)

Indijski velikan je dolg 15 metrov.
1. 3. 2026 | 17:53
17:13
Novice  |  Slovenija
ALPINIST IN GORSKI REŠEVALEC

Razkrivamo podrobnosti: Boris odkril truplo legendarnega alpinista, nato izginil tudi sam

O njem že več kot pet let ni nobenih zanesljivih informacij.
1. 3. 2026 | 17:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki