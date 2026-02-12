Nika Prevc med najboljšimi tudi na treningu na veliki skakalnici

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je v Predazzu dobro opravila z uvodnimi tremi skoki za trening na veliki skakalnici. Vselej je bila na vrhu nastopajočih, na prvem treningu je zasedla drugo (98,4 točke), na drugem (95,0) prvo, na tretjem (77,5) pa četrto mesto.

Pred komaj 20-letno prvo damo smučarskih skokov iz Slovenije je bila na prvem treningu boljša le Japonka Yuki Ito (104,4). Prevc je na drugem treningu pokorila tekmice in zmagala s 95,0 točke, še najbližje pa ji je bila Norvežanka Anna Odine Stroem (89,0). Na tretjem treningu je slavila njena rojakinja Eirin Maria Kvandal (88,3), pred Prevc pa sta se uvrstili še Švedinja Frida Westman (79,5) in Japonka Sara Takanashi (78,3). Za najdaljši današnji skok je poskrbela Ito (138 m), daljave Nike Prevc pa so znašale 118,5 m v prvem, 134 m v drugem in 124,5 m v tretjem skoku za trening.

Nika Prevc je na obeh svojih olimpijskih preizkušnjah v Predazzu posegla po zvezdah. Na posamični tekmi na srednji skakalnici je osvojila odličje srebrnega, na mešani ekipni tekmi pa skupaj z Niko Vodan, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem zlatega leska. Vodan je na prvem treningu zasedla deveto (74,5), Petra Komar (47,8) 30., Maja Kovačič (38,5) pa 34. mesto. Na drugem treningu je bila Vodan (73,3) deseta, Komar (59,4) 21., Kovačič (44,5) pa 39. Na zadnjem treningu je Vodan (71,2) osvojila sedmo, Komar (53,3) 20., Kovačič (47,2) pa 29. mesto.

V večernih urah bodo veliko napravo v Predazzu preizkusili še moški, slovenske barve pa bodo zastopali Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.

Moška posamična tekma na veliki skakalnici bo v soboto, ženska pa dan kasneje.