Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se je v norveškem Lillehammerju začela s presenečenjem za slovenske ljubitelje skokov. Nika Prevc, ki brani veliki kristalni globus, je v kvalifikacijah za sobotno tekmo zasedla osmo mesto.

Na domači skakalnici so se najbolje znašle Norvežanke

Slovenske smučarske skakalke so v Lillehammerju opravile prve kvalifikacije nove sezone svetovnega pokala. Oči slovenskih navijačev so bile uprte predvsem v Niko Prevc, ki je v zadnjih treh sezonah osvojila tri zaporedne velike kristalne globuse. Toda začetek nove zime za slovensko šampionko ni bil povsem po željah. V kvalifikacijah je osvojila osmo mesto, medtem ko so na vrhu prevladovale domače skakalke.

Že na treningih se je pokazalo, da ne bo lahko

Da Nika Prevc na uvodni postaji sezone še ni našla najboljših občutkov, sta nakazala že uradna treninga. Na prvem je s skokom, dolgim 107 metrov, zasedla šele 25. mesto. Na drugem je napredovala, pristala pri 115 metrih in končala na 20. mestu. Povsem drugače je bilo pri Norvežanki Gydi Westvold Hansen, ki je bila najboljša v obeh serijah treninga. V prvi je skočila kar 138 metrov, v drugi pa 134 metrov. S tem je že pred kvalifikacijami nakazala, da bo domača reprezentanca izjemno nevarna.

Trener Tepeš že pred kvalifikacijami opozoril na težave

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš pred začetkom sezone ni skrival, da prilagajanje na snežno podlago ni potekalo povsem gladko. »Najmanj sem zadovoljen z Niko in Niko, s Tajo in Majo sem zelo zadovoljen, Katra in Ajda pa sta nekje vmes,« je povedal za slovensko nacionalno televizijo. Pri tem je imel v mislih Niko Prevc in Niko Vodan, ki sta imeli na treningih nekaj težav.

Prava bitka se šele začenja

Niko Prevc in preostale slovenske skakalke prva posamična tekma čaka v soboto ob 14.35. Še pred tem bodo danes ob 16. uri na sporedu mešane ekipne preizkušnje, na katerih bo Slovenija branila ugled olimpijskih prvakov.