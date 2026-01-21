  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKOKI

Nika Prevc ob močnem sneženju na drugem mestu, do zmage zmanjkalo le 1,4 točke

Prvo v karieri pa je slavila 24-letna Avstrijka Lisa Eder.
Nika Prevc. FOTO: Jure Makovec Afp
Nika Prevc. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. U.
 21. 1. 2026 | 10:11
 21. 1. 2026 | 10:20
A+A-

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc (226,5 točke) je na drugi tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau končala na drugem mestu. Slovenki je do 34. zmage v karieri zmanjkalo le 1,4 točke. Prvo v karieri pa je slavila 24-letna Avstrijka Lisa Eder (227,9).

Prevc, ki je danes dobila kvalifikacije za tekmo, je že v prvi seriji ob močnem sneženju končala na drugem mestu in za Eder zaostajala za 3,4 točke.

V finalu je 20-letna Slovenka napadla zmago z najboljšo daljavo finalne serije (101 m), vendar je na koncu avstrijski tekmici uspelo zadržati minimalno prednost.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala še povečala prednost

Prevc (1596 točk) je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in boju za tretji zaporedni veliki kristalni globus še povečala prednost pred zasledovalkami, saj je bila njena najbližja zasledovalka, Japonka Nozomi Maruyama (1238), danes osma. Tretja skupno je današnja zmagovalka Eder (1057).

Preostali slovenski finalistki Nika Vodan (205,5 točke) in Katra Komar (154,2) sta zasedli deseto oziroma 30. mesto. Brez finala je ostala Maja Kovačič na 37. mestu, medtem ko je bila Taja Terbovšek prekratka za preboj na tekmo.

Skakalke se zdaj na Japonskem selijo na sosednji otok, ko jih v Sapporu konec tedna čakata še dve tekmi.

Več iz teme

smučarski skokisvetovni pokalNika Prevc
ZADNJE NOVICE
12:14
Novice  |  Svet
V EVROPSKEM PARLAMENTU

Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Ameriškemu predsedniku je povedal svoje.
21. 1. 2026 | 12:14
12:12
Novice  |  Slovenija
NA KOROŠKEM

Največja dražba lesa v Sloveniji: prvi hlodi že čakajo kupce

Na prizorišču je trenutno dobrih tri tisoč kubičnih metrov lesa.
Dejan Vodovnik21. 1. 2026 | 12:12
12:05
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

'Popoln' par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
21. 1. 2026 | 12:05
11:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
21. 1. 2026 | 11:55
11:35
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Naši reprezentanti v futsalu razmišljajo tudi o kolajni

Slovenski dvoranski as Igor Osredkar odšteva do eura.
Nejc Grilc21. 1. 2026 | 11:35
11:32
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenski alpinizem žaluje! Umrl je Branko Ivanek - Branč

Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji.
21. 1. 2026 | 11:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki