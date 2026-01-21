Nika Prevc ob močnem sneženju na drugem mestu, do zmage zmanjkalo le 1,4 točke

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc (226,5 točke) je na drugi tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau končala na drugem mestu. Slovenki je do 34. zmage v karieri zmanjkalo le 1,4 točke. Prvo v karieri pa je slavila 24-letna Avstrijka Lisa Eder (227,9).

Prevc, ki je danes dobila kvalifikacije za tekmo, je že v prvi seriji ob močnem sneženju končala na drugem mestu in za Eder zaostajala za 3,4 točke.

V finalu je 20-letna Slovenka napadla zmago z najboljšo daljavo finalne serije (101 m), vendar je na koncu avstrijski tekmici uspelo zadržati minimalno prednost.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala še povečala prednost

Prevc (1596 točk) je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in boju za tretji zaporedni veliki kristalni globus še povečala prednost pred zasledovalkami, saj je bila njena najbližja zasledovalka, Japonka Nozomi Maruyama (1238), danes osma. Tretja skupno je današnja zmagovalka Eder (1057).

Preostali slovenski finalistki Nika Vodan (205,5 točke) in Katra Komar (154,2) sta zasedli deseto oziroma 30. mesto. Brez finala je ostala Maja Kovačič na 37. mestu, medtem ko je bila Taja Terbovšek prekratka za preboj na tekmo.

Skakalke se zdaj na Japonskem selijo na sosednji otok, ko jih v Sapporu konec tedna čakata še dve tekmi.