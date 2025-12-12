Nika Prevc odlična druga, ena stvar na tekmi pa je ne more razveseliti

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (128 m in 126 m, 239,5 točke) je bila druga na tekmi svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Pred njo je bila s točko prednosti le Japonka Nozomi Maruyama (130 in 127 m, 240,5), tretje mesto je zasedla Avstrijka Lisa Eder (125,5 in 128,5 m, 231,9). Na deseto mesto se je uvrstila Nika Vodan (126,5 in 116,5 m, 200,9), Maja Kovačič (117 in 112 m, 170,1) je bila 21. Katra Komar (116,5 in 108,5 m, 165,6) pa 25. Tinkara Komar je končala tekmo po prvi seriji na 39. mestu (99,5 m, 57,8). V kvalifikacijah je izmed Slovenk izpadla le Jerica Jesenko, ki je bila 44.

Po prvi seriji vodila Maruyama

Slovenska ženska ekipa je v Nemčijo pripotovala na krilih dvojne zmage, ko je Nika Prevc v poljski Wisli slavila pred Niko Vodan. Obe sta bili med deseterico tudi tokrat in sta v finalu napredovali. Po prvi seriji je vodila Maruyama (123,5 točke), druga je bila Norvežanka Anna Odine Stroem (119,4), tretja pa Prevc (119,3). Stroem je v finalu skočila manj kot 120 m in nazadovala na šesto mesto. Prevc je tako vodila pred zadnjim skokom Maruyame. Japonka je skočila 127 m ter za točko v seštevku premagala Slovenko, v skupnem seštevku pokala pa je po sedmi tekmi zime nekoliko povečala prednost na čelu pred drugouvrščeno Prevc. Vodan je finale začela s 13. mesta (94,3), Maja Kovačič (82,6) je bila po prvi seriji 22., Katra Komar (79,3) pa 27. Slednja je pridobila dve mesti po drugem tekmovalnem skoku, eno Kovačič za njen najboljši dosežek v pokalu, za tri mesta pa je napredovala Vodan.

Novo priložnost bodo skakalke imele že v soboto, ko se bo druga tekma začela ob 11.45, pred tem bodo ob 10.30 kvalifikacije.