Nika Prevc po prvi seriji druga v Willingenu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (133 m, 107,2) je druga po prvi seriji tekme za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Norvežanka Eirin Maria Kvandal (138,5 m, 113,6) vodi s 6,4 točke prednosti pred vodilno v pokalu in branilko globusa. Tretja je Japonka Nozomi Maruyama (137 m, 100,4) s 13,2 točke zaostanka.

V finale so se uvrstile tudi preostale slovenske predstavnice. Nika Vodan (110 m, 54) je 23., Katra Komar (108,5 m, 48,6) 24., Maja Kovačič (110 m, 43,6) pa 27. Vreme je zelo krojilo tekmo, od velikega vetrovnega odbitka do dodatkov med samo serijo. Po finalu se bo ob 16. uri v Willingenu začela še tekma smučarskih skakalcev.