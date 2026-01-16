  • Delo d.o.o.
SKOKI

Nika Prevc pokorila vse, dosegla 32. zmago v karieri

V soboto na olimpijskem prizorišču 2022 sledi še ena tekma za skakalke, preden se preselijo na Japonsko.
FOTO: Jure Makovec Afp
FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. U.
 16. 1. 2026 | 11:03
 16. 1. 2026 | 11:26
1:24
Najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc je bila po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem najboljša tudi v olimpijskem Zhangjiakouju. S tem je 20-letnica v svetovnem pokalu nanizala peto zaporedno zmago, skupno pa 32. v karieri in tako dosegla 163. slovensko slavje v svetovnem pokalu. 

Nika Prevc? Ona skoraj nima pomanjkljivosti

Prevc je na prizorišču olimpijskih iger 2022 že po prvi seriji za osem metrov preskočila vse tekmice in si nabrala 11,7 točke naskoka pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Maruyama.

Tudi v finalu je Slovenka (245,6 točke) krepko preskočila tekmice in zmago pred Maruyama slavila s prednostjo 23,7 točke.

Preostali slovenski finalistki na skakalnici Snow Ruyi nista bili v ospredju. Katra Komar (153,4 točke) je zasedla 25., Maja Kovačič (139,5) pa 30. mesto.

Rekordno število navijačev vlilo Niki dodatno energijo (FOTO)

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan, ki je prav tako pripotovala v Azijo, je že v četrtek obležala z visoko vročino in nato izpustila kvalifikacije.

V soboto na olimpijskem prizorišču 2022 sledi še ena tekma za skakalke, preden se preselijo na Japonsko.

