Nika Prevc ponovno na stopničkah, razveseljuje pa tudi njena prednost v skupnem seštevku

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (133 in 135 m, 224,4 točke) je bila druga na prvi tekmi svetovnega pokala v nemškem Willingenu. Zmagala je Norvežanka Eirin Maria Kvandal (138,5 in 143,5, 235,7), ki je vodila že po prvi seriji, prav tako je tretje mesto ubranila Japonka Nozomi Maruyama (137 in 131,5 m, 217,8).

Nika Vodan (110 in 125,5 m, 143,7) je končala na 20. mestu, Katra Komar (108,5 in 116 m, 128,8) je bila 24., Maja Kovačič (110 in 115,5 m, 121,4) pa 25. Prevc je v skupnem seštevku pokala prednost na prvem mestu pred drugo Maruyamo povečala že na več kot 500 točk.

V Willingenu tudi moški tekmi

V Willingenu je danes (16.00) na sporedu še tekma smučarskih skakalcev, kjer je na čelu seštevka Domen Prevc. To nemško zimskošportno središče bo v nedeljsko gostilo še drugi posamični tekmi v obeh konkurencah, ženske bodo začele ob 13.15, moški pa ob 16. To bosta tudi zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Italiji, kjer bo skakalni del bojev za odličja potekal v Predazzu.