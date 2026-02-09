Kolajna iz otroških sanj Nike Prevc: Vem, da je moja, zaslužena in nezamenljiva

INTERVJU

Slovenska skakalna šampionka z mešanimi občutki po srebrni kolajni na 25. ZOI v Italiji. Ne pomni, kdaj je bila nazadnje pod takšnim pritiskom, družinska podpora ji pomeni ogromno.

Manj kot 24 ur po tem, ko je na slovesnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger skupaj z bratom Domnom Prevcem ponosno prinesla v iztek skakalnic v Predazzu slovensko zastavo, se je Nika Prevc na istem prizorišču zavihtela na zmagovalni oder. Po drugem mestu na srednji napravi so jo prevevali mešani občutki. Ker se ji je za pičle 1,1 točke skozi prste izmuznila zlata lovorika, ki si jo je v razburljivi preizkušnji priborila Norvežanka Anna Odine Strøm, je sprva le s težavo zadrževala solze, sčasoma pa je spoznavala veliko vrednost srebrne kolajne. Z žlahtno kovino na največji zimsko-športni ...