Nika Prevc pred olimpijskim trenutkom resnice. Ji bo uspelo skočiti do medalje?

Prvi dan, ko se na letošnjih zimskih olimpijskih igrah deli kolajne, ima za Slovenijo prav poseben utrip, in sicer zaradi tekme v ženskih smučarskih skokih, ki se je začela ob 18.45. V središču pozornosti na tej tekmi je smučarska skakalka Nika Prevc. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala je po prikazanem na treningih in v poskusni seriji prva favoritinja za zlato medaljo na današnji tekmi na srednji napravi v Predazzu. Prevčeva je na obeh treningih zbrala štiri prva mesta in eno drugo, obenem pa je poskrbela tudi za najdaljša skoka – pristala je pri 108 in 105 metrih. Tudi v današnji poskusni seriji je bila najboljša.

Poleg Nike na tekmi še tri Slovenke

Če kdo ta hip skače z zmagovalno miselnostjo, je to prav 20-letna Nika, ki je v tej sezoni slavila kar 13-krat. A olimpijski oder ne odpušča in vsaka napaka jo lahko stane kolajne. Njene najresnejše tekmice danes so Avstrijka Lisa Eder, Norvežanka Eirin Maria Kvandal, Japonka Nozomi Maruyama in Kanadčanka Abigail Strate. Slovenske barve na današnji tekmi ne brani samo Nika. Ob njej na tekmi nastopajo še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Slovenija sicer na tej tekmi brani zlato kolajno iz Pekinga, kjer je na srednji skakalnici slavila Urša Bogataj, ki je že pred časom skakalne smuči postavila v kot.

Na srednji skakalnici se bodo že čez dva dneva pomerili tudi moški. Tista tekma bo ob 19. uri. Eden glavnih favoritov pa bo na tisti tekmi Nikin brat Domen Prevc, ki v letošnji sezoni skače fenomenalno.