Nika Prevc prepričljivo slavila na silvestrski tekmi

Nika Prevc (136,5 in 134,5 m, 271,1 točka) je prepričljivo zmagala na silvestrski tekmi smučarskih skakalk v Garmisch Partenkirchnu. Na prvi tekmi dveh večerov za svetovni pokal v Nemčiji je bila za Slovenko, ki je dobila to serijo v prejšnjih dveh sezonah, druga domačinka Selina Freitag (127 in 135,5 m, 248), ki je zaostala 23,1 točke. Tretja je bila vodilna v seštevku pokala, Japonka Nozomi Maruyama (127 in 133 m, 244,1). Na 13. mestu je bila druga slovenska finalistka Nika Vodan (123 in 122 m, 216).

Povsem pri repu sta tekmo že po prvem skoku končali preostali Slovenki, 28. je bila Maja Kovačič (109,5 m, 78,9), 29. pa Katra Komar (110 m, 76,6). Prevc je dosegla peto zmago v sezoni, drugo zaporedno, s 27. slavjem v karieri se je Japonki Maruyami še bolj približati v seštevku svetovnega pokala. Po zmagi v Engelbergu na prejšnji tekmi 21. decembra in tokratni v Nemčiji za njo zaostaja le še 54 točk.