LJUBNO OB SAVINJI

Nika Prevc prepričljivo zmagala na domači tekmi svetovnega pokala

Za Prevc je bila to 30. zmaga v karieri.
Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel
Nika Prevc. FOTO: Voranc Vogel
STA, S.U.
 10. 1. 2026 | 13:39
1:59
A+A-

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (278,3 točke) je prepričljivo zmagala na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Pred 8500 gledalci pod Rajhovko je tekmice ugnala za kar 24,2 točke in se veselila jubilejne 30. zmage v svetovnem pokalu. Do točk je prišlo še pet domačih skakalk, Nika Vodan je bila šesta.

Nika Prevc je temelje za zmago postavila že v prvi seriji, ko je bila z nižjega zaletnega mesta daleč najdaljša in si nabrala 14,5 točke prednosti pred Avstrijko Liso Eder. Slednja je zadržala drugo mesto, Prevc pa jo je po 89,5 m dolgem skoku v drugo, prav tako z nižjega naleta, na koncu prehitela za 24,2 točke. Tretja je bila na koncu Nemka Selina Freitar (244,7).

Za Prevc je bila to 30. zmaga v karieri, s čimer se je na večni lestvici zmag v svetovnem pokalu izenačila z Norvežanko Maren Lundby. Daleč spredaj je na Ljubnem odsotna Japonka Sara Takanashi s 63. Prevc je v skupnem seštevku povišala prednost pred prav tako odsotno Japonko Nozomi Maruyama na 200 točk.

Druga najboljša Slovenka je bila danes Nika Vodan (235,4) na šestem mestu. Po prvi seriji je bila sedma. Katra Komar (210,2) je v drugi seriji s 16. mesta napredovala na 11. Taja Terbovšek je na tretji tekmi v svetovnem pokalu zabeležila najboljši izid doslej s 15. mestom. Točke pa sta z 21. oziroma 22. mestom osvojili še Maja Kovačič (203,7) in Jerica Jesenko (203). Brez finala so ostale Tinkara Komar, Ajda Košnjek in Taja Sitar.

V nedeljo bo na Ljubnem še druga posamična tekma. Začela se bo ob 12. uri, pred tem bodo kvalifikacije ob 10.45.

