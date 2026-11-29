Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagala na drugi tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v avstrijskem Hinzenbachu. Za trikratno zaporedno skupno zmagovalko pokala je bila druga Avstrijka Lisa Fettner, zmagovalka sobotne tekme je zaostala 2,2 točke. Nika Vodan je bil kot druga Slovenka na četrtem mestu.

Tretja je bila Nemka Agnes Reisch s 230,5 točke, 5,2 točke za Niko Prevc. Vodan je osvojila 222,9 točke. »Zelo sem zadovoljna. Precej je bilo turbulentno na začetek sezone v Lillehammerju. Vesela sem, da sem po drugem mestu danes naredila dobre skoke danes in nadaljevala z dobrimi predstavami. Nadaljevanje tega je sedaj načrt A,« je v prvi izjavi za organizatorje povedala Prevc.

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon je dosegla 41. zmago v svetovnem pokalu, prvo po 28. marcu letos, ko je vse ugnala na finalu v Planici. Katra Komar (196,9) je bila 20, 24. mesto je osvojila Maja Kovačič (192,8), Ajda Košnjek (183,1) pa 30. V finale se od Slovenk ni uvrstila le Taja Bodlaj, ki je s 91,3 točke končala na 36. mestu.