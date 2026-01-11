Nika Prevc še do druge zmage na domači tekmi (VIDEO)

Dvakratna svetovna prvakinja in branilka dveh zaporednih globusov Nika Prevc (85 m/92, 271,1 točke) je dobila tudi nedeljsko tekmo smučark skakalk v Ljubnem ob Savinji. Za natančno točko je zaostala Avstrijka Lisa Eder (87,5/90,5 m), tretje mesto pa je osvojila Nemka Katharina Schmid (90/89,5, 252,9). Prevc je bila po prvem skoku druga, nato pa pred 8500 gledalci dosegla daljavo dneva na tekmi. Tudi Avstrijka, ki je imela iz prve serije 3,1 točke prednosti, je bila odlična, za zmago pa ji je zmanjkal meter dolžine, ali pa doskok v telemarku.

Nika Vodan (85/86,5, m 238,6) je v finalu pridobila kar osem mest ter s 14. napredovala na šesto mesto. Jerica Jesenko (80,5/83, 230,2) je s 16. napredovala na 12. mesto. Katra Komar (83/80, 226,5) je bila 16. in Maja Kovačič (78/82,5, 223,0) pa 22. Taja Terbovšek se je z 31. mestom poslovila po prvi seriji. Finale je zgrešila za 3,1 točke. V kvalifikacijah so obstale Izadora Kopač na 42. mestu, Tinkara Komar na 43., Ajda Košnjek na 46., Živa Andrič na 52., Taja Sitar na 55. in Taja Košir na 56. mestu.

V skupnem seštevku že 300 točk prednosti

Nika Prevc je dosegla že 31. zmago za svetovni pokal, s čimer je na večni lestvici za zmago prehitela Norvežanko Maren Lundby, s katero se je v soboto izenačila na drugem mestu. Prva bo še dolgo Japonka Sara Takanashi, ki je doslej zabeležila kar 63 zmag. Takanashi ni prišla v Slovenijo in je odpotovala v domovino tako kot druge Japonke na čelu z drugo v pokalu Nozomi Maruyama. Prevc ima po četrti zaporedni zmagi v skupnem seštevku že 300 točk prednosti. Eder se je z 819 točkami utrdila na tretjem mestu.