Nika Prevc še drugič letos skočila na stopničke

Nozomi Maruyama dominira na uvodu olimpijske zime smučarskih skakalk, saj je na tretji tekmi slavila še tretjo zmago. Japonka (229,6 točke) je v Falunu na srednji skakalnici v težkih razmerah nabrala velikih 18,5 točke prednosti pred najbližjo zasledovalko, junakinjo lanske zime Niko Prevc (211,1) na drugem mestu. Do točk so prišle še tri Slovenke.

Dvakratna branilka skupne zmage Prevc je še drugič letos skočila na stopničke po tretjem mestu na veliki skakalnici v Lillehammerju. Današnje drugo mesto, njeno sedmo v karieri ob 22 zmagah, je 20-letno skakalko popeljalo tudi na skupno tretje mesto v svetovnem pokalu. Na vrhu pa je z maksimalnim izkupičkom 300 točk Maruyama, ki je dobro poletno formo prenesla tudi v zimo.

Odlično je nastopila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan (199,2 točke), ki ji je v finalu uspela najdaljša daljava serije (96,5 metra) in je napredovala na peto mesto. Med dobitnice točk sta se uvrstili tudi Tinkara Komar (156,1) na 29. in Katra Komar (154,4) na 30. mestu, medtem ko je Maja Kovačič ostala brez finala.

Kvalifikacije so zaradi težav z vetrom odpadle, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 65 tekmovalk. Zdaj se karavana ženskih skokov seli še na veliko skakalnico v Falunu.