To je skok, kakršnega zmore le najboljša športnica na svetu Nika Prevc! Zmagala že 16- krat v tej sezoni (VIDEO)

Nika Prevc je zmagala tudi na drugi tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Lahtiju, s skoki dolgimi 130 in 128,5 metra ter skupno 282 točkami. Že na četrtkovi prvi tekmi v tem finskem mestu je osvojila skupno zmago v svetovnem pokalu, kar je bila njena tretja zmaga zapored. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem (125 in 123,5 m, 267,5 točke), tretja pa Japonka Nozomi Maruyama (123 in 122 m, 252,1 točke). S to današnjo 16. zmago je Prevc presegla svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga je leta 2013/14 delila z Japonko Saro Takanashi.

»Rada tekmujem v Lahtiju, na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka. Zelo rada se vračam sem. Poleg tega je bilo danes vreme zelo lepo in pogoji so bili enakovredni za vse. Želim si ostati v taki formi do konca sezone,« je po zmagi povedala Prevc.

Od drugih slovenskih tekmovalk je bila Nika Vodan po tretjem mestu v prvi seriji na koncu 11. (125,5 in 113,5 m, 240,8 točk), Ema Klinec je bila 17. (120,5 in 110 m, 211,3), medtem ko je Katra Komar zasedla 29. mesto (109,5 in 108,5 m, 186,4). V finale se niso uvrstile Taja Bodlaj (105 m, 84,2 točke) in Jerica Jesenko (92,5 m, 60,8 točke), ki sta končali na 34. oziroma 38. mestu.

FOTO: Petri Korteniemi Afp