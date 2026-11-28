Najboljša smučarska skakalka zadnjih treh sezon Nika Prevc je na drugi postaji svetovnega pokala v Hinzenbachu zasedla drugo mesto. Potem ko je Prevc dobila kvalifikacije in vodila po prvi seriji prve od dveh tekem v Zgornji Avstriji, jo je v finalu za 0,7 točke ugnala domačinka Lisa Fettner.

Prevc je bila danes na pragu svoje že 41. zmage v svetovnem pokalu, na koncu pa ji do nje ni uspelo priti. Tako kot Fettner je v finalu pristala pri 90 metrih, v prid tekmici pa so odločile vremenske razmere. Izkazala se je tudi Nika Vodan, po uvodu v Lillehammerju najboljša Slovenka v svetovnem pokalu, ki je po odličnem finalnem skoku na četrtem mestu zgolj za točko in pol zaostala za stopničkami. V finalu sta nastopili še Maja Kovačič, ki je zasedla 23. mesto, in Katra Komar, ki je končala mesto za njo. Brez finala je danes ostala Taja Bodlaj na 34. mestu, medtem ko je Ajda Košnjek obstala že v jutranjih kvalifikacijah.

V nedeljo sledi na istem prizorišču še ena posamična tekma s prvo serijo ob 10.15. Že pred tem so na vrsti kvalifikacije.